Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước về mức 43,52 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước tiếp tục giảm phiên đầu tuần

Sáng 2/11, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,58 - 1,62 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 90.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 40.000 đồng/lượng.

Giá bạc giảm trong phiên giao dịch đầu tuần

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 42,21 - 43,52 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 2,24 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2,32 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 30/10.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,58 - 1,63 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 90.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 42,31 - 43,62 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 2,24 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2,32 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,6 - 1,65 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới mất mốc 50 USD/ounce

Sáng 2/11 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 49,96 USD/ounce, giảm 1,3 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc chịu áp lực giảm, xuống dưới mốc 50 USD/ounce. Đây là mức thấp nhất của kim loại quý này kể từ tháng 11/2025. Tính chung trong tháng 10, giá bạc giảm khoảng 18%, ghi nhận mức giảm mạnh nhất theo tháng kể từ tháng 6, thời điểm giá mất 22%. Đà giảm của bạc diễn ra trong bối cảnh thị trường kim loại quý suy yếu trên diện rộng. Giá vàng thế giới cũng rơi xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025.