Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước xuống mức 64 triệu đồng/kg

Bạc bạc thỏi Ancarat ở mức 64,37 triệu đồng/kg

Sáng 24/6, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,34 - 2,41 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 80.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 90.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 62,42 - 64,37 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 2,35 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 2,4 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 23/6.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,34 - 2,41 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 80.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 90.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 62,39 - 64,31 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 2,27 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2,35 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,37 - 2,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới về tiếp tục giảm

Sáng 24/6 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 61,52 USD/ounce, giảm 2,3 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm khi tâm lý thận trọng bao trùm. Thị trường hiện gần như gác lại câu chuyện thiếu hụt nguồn cung bạc. Thay vào đó, sự chú ý đang dồn vào các rủi ro địa chính trị và xu hướng dịch chuyển dòng vốn trên thị trường tài sản. Các đợt giảm giá này vẫn có thể được xem là cơ hội tích lũy. Tuy nhiên, nếu bạc đánh mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng 60 USD/ounce, áp lực bán có thể gia tăng, giá bạc trong ngắn hạn sẽ mất đi xu hướng tăng.