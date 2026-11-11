Giá cà phê trung bình ở mức 84.900 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước đầu giờ sáng 11/11 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 84.400 - 85.000 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 84.900 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 85.000 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 84.800 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mức 84.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê có mức giá thấp nhất, hiện giao dịch ở mức 84.400 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới sáng 11/11 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.175 – 3.282 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 0,09%, tương đương 3 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.282 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 271,4 US cent/lb, giảm 0,8% tương đương 2,2 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước giao dịch ở mức 84.900 đồng/kg

Trong phiên giao dịch trước đó, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 10/11 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 84.400 - 85.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 85.000 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê hôm nay 11/11: Giá cà phê trung bình ở mức 84.900 đồng/kg

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 84.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 200 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 84.800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 100 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 84.400 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 10/11 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.195 – 3.256 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 0,4%, tương đương 13 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.256 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 273,60 US cent/lb, giảm 2,29% tương đương 6,40 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê giảm trong phiên đầu tuần, trong đó arabica xuống mức thấp nhất trong 7 tuần khi số liệu xuất khẩu cà phê tích cực của Brazil gây áp lực lên giá.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Brazil công bố hôm thứ Sáu 6/11, xuất khẩu cà phê của Brazil, nhà sản xuất lớn nhất thế giới, đạt mức kỷ lục khoảng 287.300 tấn trong tháng 10, tương đương 4,79 triệu bao loại 60 kg.

Khối lượng cà phê xuất khẩu của Brazil trong tháng 10 tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 1,6 tỷ USD, tăng 5,2%, mặc dù giá giảm gần 15%.

Kỷ lục xuất khẩu cà phê hàng tháng trước đó của Brazil tính theo khối lượng được thiết lập vào tháng 11/2024.

Thị trường đã dự đoán xuất khẩu sẽ đạt mức kỷ lục trong tháng này, khi các nhà giao dịch đề cập đến áp lực lên các hợp đồng cà phê kỳ hạn do lượng hàng xuất khẩu từ Brazil gia tăng.

Kỳ vọng xuất khẩu cà phê từ Brazil sẽ tăng đang gây sức ép lên giá, sau khi ICE cho biết tính đến thứ Sáu tuần trước, có 62.849 bao cà phê Brazil đang chờ kiểm định tại các kho hàng của ICE, mức cao nhất trong 7 tuần.

Cà phê từ Brazil đã liên tục được đưa đến các kho của ICE với tốc độ nhanh kể từ giữa tháng 9. Tồn kho cà phê Brazil tại ICE đã tăng lên mức cao nhất trong 14 tháng, đạt 103.457 bao vào ngày thứ Hai 9/11.

Tồn kho cà phê ở mức thấp là yếu tố hỗ trợ giá. Tồn kho arabica của ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tuần, còn 220.379 bao vào thứ Ba tuần trước, chỉ nhỉnh hơn một chút so với mức thấp nhất trong 27 năm là 217.646 bao được ghi nhận hôm 15/9. Mặc dù cà phê Brazil liên tục được đưa đến các kho của ICE, lượng cà phê này vẫn chưa xuất hiện với khối lượng đáng kể trong số liệu tồn kho được ICE chứng nhận.

Trong khi đó, tồn kho robusta của ICE đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 10 và đạt mức cao nhất trong 1,25 năm, với 6.809 lô vào ngày 29/10, trước khi giảm xuống còn 6.646 lô vào ngày 9/11.