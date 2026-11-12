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Giá cà phê hôm nay 12/11: Giá cà phê trong nước cao nhất 84.300 đồng/kg

Thứ Năm, 01:00, 12/11/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (12/11), giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cùng thời điểm, tại thị trường trong nước, giá cà phê ổn định. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 83.800 - 84.300 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước trung bình 84.100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật sáng ngày 12/11, giá cà phê trong nước ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 83.800 - 84.300 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 84.100 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Lắk cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 84.300 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch trước đó.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông có mức giá 84.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mức 84.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê có mức giá thấp nhất, hiện giao dịch ở mức 83.800 đồng/kg, đi ngang so với chốt phiên giao dịch ngày 11/11.

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 12/11 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 0,15%, tương đương giảm 5 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.260 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 269 US cent/lb, giảm 0,88% tương đương 2,40 US cent/lb so với  phiên liền trước.

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 11/11 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.168 – 3.265 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 0,52%, tương đương 17 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.265 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 269,65 US cent/lb, giảm 0,64% tương đương 1,75 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

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Theo Reuters và Barchart, trên thị trường kỳ hạn quốc tế, giá cà phê Robusta giảm 17 USD/tấn, tương đương 0,5%. Mức giá này đang tiến gần vùng đáy thấp nhất trong khoảng 2,5 năm qua, được ghi nhận ở mức 3.140 USD/tấn trong tuần trước.

Áp lực giảm giá chủ yếu xuất phát từ triển vọng nguồn cung tại Việt Nam - quốc gia sản xuất và xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới. Các nhà giao dịch cho biết hoạt động thu hoạch cà phê tại Việt Nam đang diễn ra thuận lợi, trong khi nguồn cung trên thị trường được đánh giá tương đối dồi dào. Điều này làm gia tăng kỳ vọng lượng cà phê mới sẽ được đưa ra thị trường trong thời gian tới, qua đó gây sức ép lên giá Robusta.

Đáng chú ý, việc giá Robusta liên tục suy yếu cho thấy thị trường đang phản ánh khá rõ triển vọng cải thiện nguồn cung trong niên vụ mới. Khi hoạt động thu hoạch bước vào giai đoạn thuận lợi, tâm lý chờ đợi nguồn hàng từ Việt Nam có thể khiến các nhà giao dịch thận trọng hơn trong hoạt động mua vào, đặc biệt khi giá vẫn đang ở vùng thấp so với những năm gần đây.

Giá cà phê trong nước giảm 800 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật cuối ngày 11/11, giá cà phê trong nước giảm 800 đồng/kg so với đầu giờ sáng cùng ngày. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 83.800 - 84.300 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 84.100 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Lắk cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 84.300 đồng/kg, sau khi giảm 500 đồng/kg so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông có mức giá 84.000 đồng/kg, sau khi giảm 1.000 đồng/kg so với đầu giờ sáng cùng ngày. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mức 84.000 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê có mức giá thấp nhất, hiện giao dịch ở mức 83.800 đồng/kg, sau khi giảm 600 đồng/kg so với đầu giờ sáng cùng ngày.

PV/VOV.VN
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