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Giá cà phê hôm nay 13/7: Giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm

Thứ Hai, 01:00, 13/07/2026
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VOV.VN - Giá cà phê trong nước hôm nay 13/7 đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 95.300 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica đang ở trạng thái cùng giảm trên 2 sàn London và New York.

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm

Giá cà phê thế giới sáng nay (thứ Hai, 13/7 - theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế đang ở trạng thái cùng giảm. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 0,51%, tương đương giảm 20 USD/tấn so với phiên trước, giá bán còn 3.872 USD/tấn.

Cùng chiều giảm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 còn ở mức 343 US cent/lb, sau khi giảm 3,91%, tương đương giảm 13,95 US cent/lb so với chốt phiên trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 95.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đầu phiên sáng thứ Hai (13/7) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đang ngang bằng so với cuối phiên trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 94.700 - 95.300 đồng/kg, giá bán trung bình 95.200 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô sáng nay đang là 94.700 - 95.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 95.200 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 95.200 đồng/kg.

Cập nhật cuối giờ chiều 12/7 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê đi ngang trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London có giá 3.872 USD/tấn đi ngang so với phiên liền trước. Tương tự, cà phê Arabica giao tháng 7/2026 cũng đi ngang và có giá 343,00 US cent/lb.

Cùng thời điểm, tại thị trường trong nước, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng đi ngang. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng từ 94.700 - 95.300 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 95.200 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 94.700 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai giá cà phê được thu mua là 95.200 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 95.300 đồng/kg.

Việt Nam khẳng định vị thế là quốc gia sản xuất cà phê Robusta hàng đầu thế giới. Nhưng theo các chuyên gia, vị thế về sản lượng chưa đồng nghĩa với vị thế về chuẩn mực chất lượng, về ngôn ngữ cảm quan, hay về giá trị trên thị trường quốc tế.

Quý I, Việt Nam xuất khẩu khoảng 590.500 tấn cà phê, thu về 2,75 tỷ USD, tăng 12,5% về lượng nhưng giảm 7,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng năm 2026 được dự báo vượt nhu cầu khoảng 10 triệu bao khi các quốc gia sản xuất lớn đồng loạt được mùa.

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Trên thị trường nội địa, giá cà phê Robusta tuần qua cũng xuống quanh 84.800-86.000 đồng một kg, thấp hơn khoảng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất 3 năm qua. Nguyên nhân xuất khẩu giảm về trị giá là do các yếu tố tài chính và địa chính trị khiến giá biến động mạnh hơn và dòng tiền đầu cơ rút khỏi thị trường sau giai đoạn tăng nóng.

Ánh Phương/VOV.VN
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