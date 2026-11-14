Giá cà phê hôm nay 14/11: Cà phê đồng loạt giảm trên 2 sàn quốc tế

Giá cà phê trong nước cao nhất 87.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 14/11 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ổn định so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 82.300 đến 83.000 đồng/kg. Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 82.300 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai có giá là 82.800 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Lắk và Đắk Nông có giá là 83.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm

Giá cà phê thế giới sáng nay 14/11 (theo giờ Việt Nam) cùng giảm ở cả 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 0,34%, tương đương giảm 11 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.211 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 0,20% tương đương 0,55 US cent/lb so với phiên liền trước, giao dịch ở mức 279.65 cent/lb.

Xuất khẩu cà phê đạt hơn 7 tỷ USD sau 10 tháng

Trong 10 tháng năm 2026, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt khoảng 1,56 triệu tấn, thu về 7,08 tỷ USD. Dù lượng hàng tăng, kim ngạch chịu sức ép khi giá xuất khẩu bình quân giảm gần 20% so với cùng kỳ.

Theo Cục Hải quan, tháng 10/2026, Việt Nam xuất khẩu 108.821 tấn cà phê, đạt khoảng 501 triệu USD. Lũy kế 10 tháng, lượng xuất khẩu đạt 1,56 triệu tấn, trị giá 7,08 tỷ USD; giá bình quân đạt 4.527 USD/tấn.

Số liệu ước tính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố đầu tháng 11 cho thấy xuất khẩu cà phê 10 tháng đạt khoảng 1,6 triệu tấn, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2025, nhưng kim ngạch giảm khoảng 5%, còn 7,09 tỷ USD. Giá bình quân giảm 19,9%, xuống 4.528 USD/tấn.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 1,45 triệu tấn cà phê, trị giá 6,57 tỷ USD, tăng 16,3% về lượng nhưng giảm 6,9% về giá trị. Riêng tháng 9, giá bình quân đạt 4.519 USD/tấn, giảm 20,6%. Lượng hàng tăng nhưng giá bán giảm khiến doanh thu xuất khẩu chưa tăng tương ứng với sản lượng.

Châu Âu tiếp tục là khu vực tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam. Trong 9 tháng, xuất khẩu sang Đức, Italia, Tây Ban Nha và Bỉ đều tăng về lượng. Tại châu Á, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 54.600 tấn, trị giá 279,6 triệu USD, tăng 48,8% về lượng và 53,1% về giá trị.

Những tháng cuối năm, nguồn cung từ vụ thu hoạch mới và nhu cầu nhập khẩu phục vụ tiêu dùng, đặc biệt với cà phê Robusta dùng trong phối trộn, được kỳ vọng hỗ trợ xuất khẩu.

Giá cà phê chịu tác động từ sản lượng, tiến độ thu hoạch tại Brazil và Việt Nam, chất lượng hạt, tồn kho và nhu cầu toàn cầu.

Để cải thiện giá trị, ngành cà phê cần nâng cao chất lượng, chế biến sâu, phát triển thị trường và giảm phụ thuộc vào biến động giá nguyên liệu quốc tế.