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Giá cà phê hôm nay 14/11: Cà phê trong nước giảm, 82.900 đồng/kg

Thứ Bảy, 01:00, 14/11/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 14/11, cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm so với phiên liền kề trước. Cà phê Arabica giao tháng 12/2026 tăng và có giá 280,20 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng

Giá cà phê hôm nay, cập nhật đầu giờ sáng ngày 14/11 tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London có giá 3.265 USD/tấn giảm so với phiên liền kề trước. Ngược lại, cà phê Arabica giao tháng 12/2026 tăng nhẹ và có giá 280,20 US cent/lb.

Cà phê trong nước đầu giờ sáng ngày 14/11 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng giảm nhẹ so với phiên giao dịch liền kề trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 82.300 đến 83.000 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 82.900 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 14 11 ca phe trong nuoc giam, 82.900 dong kg hinh anh 1

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 82.300 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai có giá là 82.800 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Lắk và Đắk Nông có giá là 83.000 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê đạt hơn 7 tỷ USD sau 10 tháng

Trong 10 tháng năm 2026, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt khoảng 1,56 triệu tấn, thu về 7,08 tỷ USD. Dù lượng hàng tăng, kim ngạch chịu sức ép khi giá xuất khẩu bình quân giảm gần 20% so với cùng kỳ.

Theo Cục Hải quan, tháng 10/2026, Việt Nam xuất khẩu 108.821 tấn cà phê, đạt khoảng 501 triệu USD. Lũy kế 10 tháng, lượng xuất khẩu đạt 1,56 triệu tấn, trị giá 7,08 tỷ USD; giá bình quân đạt 4.527 USD/tấn.

gia ca phe hom nay 14 11 ca phe trong nuoc giam, 82.900 dong kg hinh anh 2

Số liệu ước tính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố đầu tháng 11 cho thấy xuất khẩu cà phê 10 tháng đạt khoảng 1,6 triệu tấn, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2025, nhưng kim ngạch giảm khoảng 5%, còn 7,09 tỷ USD. Giá bình quân giảm 19,9%, xuống 4.528 USD/tấn.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 1,45 triệu tấn cà phê, trị giá 6,57 tỷ USD, tăng 16,3% về lượng nhưng giảm 6,9% về giá trị. Riêng tháng 9, giá bình quân đạt 4.519 USD/tấn, giảm 20,6%. Lượng hàng tăng nhưng giá bán giảm khiến doanh thu xuất khẩu chưa tăng tương ứng với sản lượng.

Châu Âu tiếp tục là khu vực tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam. Trong 9 tháng, xuất khẩu sang Đức, Italia, Tây Ban Nha và Bỉ đều tăng về lượng. Tại châu Á, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 54.600 tấn, trị giá 279,6 triệu USD, tăng 48,8% về lượng và 53,1% về giá trị.

Những tháng cuối năm, nguồn cung từ vụ thu hoạch mới và nhu cầu nhập khẩu phục vụ tiêu dùng, đặc biệt với cà phê Robusta dùng trong phối trộn, được kỳ vọng hỗ trợ xuất khẩu.

Giá cà phê chịu tác động từ sản lượng, tiến độ thu hoạch tại Brazil và Việt Nam, chất lượng hạt, tồn kho và nhu cầu toàn cầu.

Để cải thiện giá trị, ngành cà phê cần nâng cao chất lượng, chế biến sâu, phát triển thị trường và giảm phụ thuộc vào biến động giá nguyên liệu quốc tế.

Ánh Phương/VOV.VN
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