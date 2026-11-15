Giá cà phê hôm nay 15/11: Cà phê trong nước và thế giới đi ngang

Giá cà phê trong nước ổn định

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước sáng 15/11 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 82.300 đến 83.000 đồng/kg. Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 82.300 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai có giá là 82.800 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Lắk và Đắk Nông (cũ) có giá là 83.000 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch trước đó

Giá cà phê Robusta và Arabica đi ngang

Giá cà phê thế giới sáng 15/11 (theo giờ Việt Nam) ổn định ở cả 2 sàn giao dịch quốc tế

. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giao dịch ở mức 3.211 USD/tấn, đi ngang so với phiên giao dịch trước đó.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 11/2026 giao dịch ở mức 278,65 cent/lb.

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm

Giá cà phê thế giới sáng 15/11 (theo giờ Việt Nam) cùng giảm ở cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 0,34%, tương đương giảm 11 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.211 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 0,55% tương đương 55 US cent/lb so với phiên liền trước, giao dịch ở mức 278,65 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 83.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước sáng nay 15/11 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ổn định so với phiên giao dịch 14/11. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 82.300 đến 83.000 đồng/kg. Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 82.300 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai có giá là 82.800 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Lắk và Đắk Nông có giá là 83.000 đồng/kg.

Đắk Lắk kiểm soát chất lượng cà phê

Hơn 217.000ha cà phê bước vào vụ thu hoạch, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk vừa có yêu cầu các địa phương tuyên truyền, vận động người dân thu hái cà phê đúng độ chín, hạn chế tình trạng hái xô, hái xanh, phấn đấu tỷ lệ quả chín khi thu hoạch đạt từ 85% trở lên nhằm nâng cao chất lượng và giá trị hạt cà phê.

Bên cạnh yêu cầu thu hoạch cà phê đúng độ chín, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất, thu mua, sơ chế và chế biến tăng cường kiểm soát chất lượng ở từng công đoạn.

Nguyên liệu cà phê phải được phân loại theo độ chín, độ ẩm và yêu cầu chất lượng. Quá trình lên men, phơi sấy, bảo quản và vận chuyển cần được kiểm soát nhằm hạn chế tạp chất, nấm mốc, mùi lạ và những yếu tố làm giảm chất lượng sản phẩm.

Các cơ sở thu mua, chế biến có trách nhiệm bố trí điểm phơi, sấy phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông; phối hợp với người sản xuất nâng cao chất lượng nguyên liệu, giảm tổn thất sau thu hoạch và tăng giá trị thương phẩm của cà phê.

Đáng chú ý, tỉnh khuyến khích đầu tư thiết bị sấy hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phát thải và ô nhiễm môi trường. Người dân không phơi cà phê trực tiếp trên mặt đường giao thông.

Cà phê Đắk Lắk bước vào vụ thu hoạch

Đối với hoạt động thu mua, các cơ sở, đại lý phải thực hiện cân, đo, xác định chất lượng, độ ẩm và thanh toán theo thỏa thuận hợp pháp, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch. Tỉnh cũng khuyến khích các bên thiết lập hợp đồng thu mua, tiêu thụ với điều khoản rõ ràng về tiêu chuẩn chất lượng, phương thức xác định giá, thời hạn giao nhận và thanh toán.

Ngoài ra, các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể tham gia chuỗi cung ứng được yêu cầu rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vùng nguyên liệu, thông tin diện tích sản xuất, vị trí địa lý vùng trồng, sản lượng và quá trình thu mua, sơ chế, chế biến. Đây là cơ sở để tăng cường truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu, trong đó có quy định chống mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Để bảo đảm an ninh, trật tự trong mùa thu hoạch, Công an tỉnh được giao chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi trộm cắp quả cà phê, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, bảo kê, cưỡng đoạt và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Với những yêu cầu đồng bộ từ thu hoạch đến chế biến, Đắk Lắk hướng đến nâng cao chất lượng nguyên liệu, giảm tổn thất sau thu hoạch, gia tăng giá trị sản phẩm và phát triển ngành cà phê theo hướng bền vững.