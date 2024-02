Giá cà phê hôm nay 15/2: Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm nhẹ

Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm nhẹ, mức giảm 400 đồng/kg mỗi địa phương. Hiện giá cà phê trung bình ở các tỉnh Tây Nguyên là 78.800 đồng/kg, giá cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 79.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 78.100 đồng/kg.

Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá khá cao với 78.800 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 80.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 78.900 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 79.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê sáng nay 15/2 (theo giờ Việt Nam) đang ở trạng thái giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta dao động ở mức 3.181 - 3.275 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2024 trên sàn London ở mức 3.187 USD/tấn, giảm 2,95%, tương đương giảm 97 USD/tấn so cuối phiên liền trước.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 đang là 180,00 US cent/lb, giảm tiếp 2,59% tương đương giảm 5 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Thị trường cà phê thế giới rực sắc đỏ trên 2 sàn giao dịch

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (14/2 - theo giờ Việt Nam) đang ở trạng thái giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta dao động ở mức 3.221 - 3.275 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2024 trên sàn London ở mức 3.230 USD/tấn, giảm 1,64%, tương đương giảm 54 USD/tấn so cuối phiên liền trước.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 đang là 189,50 US cent/lb, giảm tiếp 1,81% tương đương giảm 3,50 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước giảm 400 đồng/kg

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 14/2 giảm tiếp so với đầu phiên sáng. Giá bán cà phê tại khu đang vực dao động trong khoảng 78.100 - 79.200 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 78.800 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô sau khi giảm 400 đồng/kg so với phiên sáng, hiện giá bán chỉ còn ở mức 78.100 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở huyện Cư M'gar; thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang là 78.900 đồng/kg, sau khi giảm 400 đồng/kg so với đầu phiên sáng 14/2.

Tại một số địa phương khác, giá cà phê cuối ngày hôm nay cũng giảm so với phiên giao dịch sáng. Như ở Đắk Nông, cà phê vẫn đang có giá cao nhất khu vực là 79.200 đồng/kg, mặc dù đã giảm 400 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 78.800 đồng/kg sau khi giảm 400 đồng/kg so với đầu giờ sáng.

Cà phê trong nước đang có giá bán cao nhất 79.200 đồng/kg

Đăk Lăk hân hoan với niên vụ cà phê bội thu, bội giá

Sau 1 mùa sầu riêng đại thắng giúp nhiều gia đình có thu nhập tiền tỷ, nông dân xã Ea Toh, huyện Krong Năng, tỉnh Đăk Lăk lại hân hoan với niên vụ cà phê bội thu, bội giá. Bà Trần Thị Thao ở thôn Tân Bắc, xã Ea Toh cho biết, lâu lắm rồi gia đình mới lại cảm nhận được giá trị xứng đáng của cây cà phê truyền thống, khi giá bán có lúc đạt gần 80 triệu đồng/tấn.

Niềm vui được nhân lên bởi gia đình bà Thao trồng cà phê theo hướng hữu cơ có bao tiêu sản phẩm, luôn có giá cao hơn 10 triệu đồng/tấn so với giá thị trường.

Cũng vui trong một mùa cà phê được giá nhất từ trước đến nay, ông Điểu Xem ở bon Đak Blao, thị trấn Kiến Đức, huyện Đak Rlấp, tỉnh Đăk Nông cho biết, bà con bây giờ đã lấy lại được niềm tin với cây cà phê. Như năm ngoái, giá trên 40 triệu đồng/tấn, những gia đình có vườn cà phê tốt vẫn có lợi nhuận hơn trăm triệu đồng/ha. Còn năm nay, lợi nhuận tăng gấp đôi năm ngoái.

Theo ông Điểu Xem, bà con ở bon Đăk Blao bây giờ đều tin rằng, nếu đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt, cây cà phê sẽ giúp bà con phát triển kinh tế ổn định.