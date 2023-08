Giá cà phê hôm nay 15/8: Robusta và Arabica đồng loạt giảm sâu

Thị trường cà phê thế giới

Giá cà phê trên thị trường thế giới đang có biến động giảm mạnh trên 2 sàn giao dịch. Mở phiên giao dịch 14/8, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 trên sàn London giảm 1,46%, tương đương 39 USD/tấn so với cuối phiên trước về mức 2.633 USD/tấn. Đầu phiên giao dịch 14/8, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2023 cũng chỉ còn ở mức 152,05 US cent/lb, giảm 3,30% tương đương 5,20 US cent/lb so với cuối phiên giao dịch liền trước.

Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm

Giá thu mua cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 14/8 dao động trong khoảng 66.500 - 67.400 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 66.900 đồng/kg. Cụ thể, giá thu mua cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng ở mức 66.500 đồng/kg. Cà phê được thu mua với giá cao nhất vẫn ở tỉnh Đắk Nông có mức 67.400 đồng/kg.

Cà phê tại huyện Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua với giá 67.200 đồng/kg. Giá cà phê tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 66.600 đồng/kg.

Những ngày đầu tháng 8/2023, giá cà phê Robusta và Arabica trên thị trường thế giới đồng loạt tăng, bất chấp sức ép bán ra từ Brazil, do mối lo thiếu hụt nguồn cung và tồn kho giảm sâu.

Theo dữ liệu báo cáo của ICE, ngày 11/8, tồn kho ICE – London giảm thêm 1.640 tấn (tương đương mức giảm 3,2 %) so với một tuần trước đó, xuống mức 50.190 tấn (khoảng 836.500 bao, bao 60 kg), kéo dài chuỗi giảm lên tiếp kể từ cuối tháng 5/2023 tới nay. Tồn kho ICE – New York giảm xuống ở mức 527.492 bao.