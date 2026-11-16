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Giá cà phê hôm nay 16/11: Giá cà phê thế giới và trong nước đều ổn định

Thứ Hai, 01:00, 16/11/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, trước phiên giao dịch sáng 15/11, thị trường cà phê trong nước và thế giới ghi nhận sự ổn định. Giá cà phê trong nước ổn định, dao động trong khoảng 82.300 - 83.000 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica đi ngang trên 2 sàn quốc tế.

Giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế ổn định

Giá cà phê thế giới chiều 15/11 (theo giờ Việt Nam) ổn định trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

gia ca phe hom nay 16 11 gia ca phe the gioi va trong nuoc deu on dinh hinh anh 1
gia ca phe hom nay 16 11 gia ca phe the gioi va trong nuoc deu on dinh hinh anh 2

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giao dịch ở mức 3.211 USD/tấn, đi ngang so với phiên giao dịch trước đó.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 11/2026 giao dịch ở mức 278,65 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 83.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước chiều 15/11 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 82.300 đến 83.000 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 16 11 gia ca phe the gioi va trong nuoc deu on dinh hinh anh 3
Giá cà phê trong nước chiều 15/11 cao nhất 83.000 đồng/kg

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 82.300 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai có giá là 82.800 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Lắk và Đắk Nông (cũ) có giá là 83.000 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch trước đó

Giá cà phê thế giới chịu sức ép dư cung, Robusta và Arabica cùng giảm

Giá cà phê thế giới tiếp tục đối mặt với áp lực giảm khi triển vọng nguồn cung toàn cầu được cải thiện, trong khi nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu suy yếu. Đáng chú ý, giá Arabica đã xuống mức thấp nhất trong 5 tuần, còn Robusta chịu thêm sức ép khi Việt Nam bước vào cao điểm thu hoạch vụ mới.

Đối với mặt hàng Arabica, nguồn cung từ Brazil đang tạo áp lực đáng kể lên thị trường. Theo Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé), lượng cà phê xuất khẩu của quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới đạt khoảng 4,93 triệu bao trong tháng 10, mức cao kỷ lục theo tháng.

Hoạt động chuẩn bị cho các lô hàng tiếp theo cũng cho thấy nguồn cung xuất khẩu vẫn duy trì ở mức cao. Tính đến ngày 6/11, số lượng yêu cầu cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho các lô hàng xuất khẩu trong tháng 11 đạt 890.469 bao, tăng 4,18% so với mức 854.740 bao ghi nhận tại cùng thời điểm tháng trước.

Nguồn cung xuất khẩu của Brazil được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao. Tính đến ngày 6/11, số lượng yêu cầu cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho các lô hàng xuất khẩu trong tháng 11 đạt 890.469 bao, tăng 4,18% so với mức 854.740 bao cùng thời điểm tháng trước.

Trong bối cảnh nguồn cung từ Brazil gia tăng, giới phân tích cũng cảnh báo khả năng tồn kho cà phê toàn cầu tăng đáng kể vào cuối năm. Nếu lượng hàng mới tiếp tục được đưa ra thị trường như dự kiến, áp lực bán có thể kéo dài, ảnh hưởng đến diễn biến giá của cả hai dòng cà phê Arabica và Robusta.

 

Lê Thanh/VOV.VN
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