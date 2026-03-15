Giá cà phê hôm nay 16/3: Giá cà phê trong nước ở mức 90.700 đồng/kg

Giá cà phê trong nước giảm mạnh

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng 16/3 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh, dao động trong khoảng 89.700 - 90.700 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 90.700 đồng/kg, giảm 3.200 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 90.500 đồng/kg, giảm 3,500 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 3.500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 90.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 3.500 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 89.700 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh

Giá cà phê thế giới sáng nay ngày 16/3 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giảm mạnh trên cả 2 chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 4,66%, tương đương giảm 173 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.534 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 2,06%, tương đương giảm 6,15 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 290.35 cent/lb.

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm

Tại thị trường thế giới sáng nay 15/3 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm mạnh 4,66%, tương đương 173 USD/tấn so với phiên giao dịch liền trước, hiện niêm yết ở mức 3.534 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2026 cũng giảm 2,06%, tương đương với 6,15 US cent/lb so với phiên giao dịch liền trước, niêm yết ở mức 290,35 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 90.600 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước cuối ngày 15/3, tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên dao động trong khoảng 89.700 - 90.700 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 90.600 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 89.700 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk giá cà phê được thu mua là 90.500 đồng/kg.

Hiện giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông đang có giá thu mua cao nhất là 90.700 đồng/kg.