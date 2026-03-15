Giá cà phê hôm nay 16/3: Giá cà phê trong nước ở mức 90.700 đồng/kg
VOV.VN - Giá cà phê trong nước sáng 16/3 thu mua ở mức 90.700 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh.
Giá cà phê trong nước giảm mạnh
Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng 16/3 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh, dao động trong khoảng 89.700 - 90.700 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 90.700 đồng/kg, giảm 3.200 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 90.500 đồng/kg, giảm 3,500 đồng/kg so với hôm qua.
Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 3.500 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 90.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 3.500 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 89.700 đồng/kg.
Giá cà phê Robusta và Arabica giảm mạnh
Giá cà phê thế giới sáng nay ngày 16/3 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giảm mạnh trên cả 2 chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London giảm 4,66%, tương đương giảm 173 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.534 USD/tấn.
Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 2,06%, tương đương giảm 6,15 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 290.35 cent/lb.
Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục giảm
Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 90.600 đồng/kg
Theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước cuối ngày 15/3, tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên dao động trong khoảng 89.700 - 90.700 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 90.600 đồng/kg.
Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 89.700 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk giá cà phê được thu mua là 90.500 đồng/kg.
Hiện giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông đang có giá thu mua cao nhất là 90.700 đồng/kg.