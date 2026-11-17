Giá cà phê hôm nay 17/11: Giá cà phê trong nước giảm 1.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước giảm 1.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, chiều 16/11, giá cà phê các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 1.000 đồng/kg so với phiên liền trước. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 81.900 đồng/kg.

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 16/11 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 81.300 - 82.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 1.000 đồng/kg so với phiên liền trước.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 82.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên liền trước.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 82.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 81.800 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.000 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 81.300 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 16/11 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.115 – 3.211 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 0,34%, tương đương 11 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.211 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 283,65 US cent/lb, tăng 1,79% tương đương 5 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Brazil tiếp tục là yếu tố chi phối tâm lý thị trường. Theo số liệu của Bộ Thương mại Brazil, xuất khẩu cà phê tháng 10 của nước này tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 287.000 tấn. Đồng Real suy yếu xuống mức thấp nhất trong 17 tháng so với USD vào cuối tuần cũng khuyến khích các nhà xuất khẩu bán hàng, bởi doanh thu quy đổi sang nội tệ tăng lên.

Theo số liệu do Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé) công bố, xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 10 đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, quốc gia này đã xuất khẩu hơn 5,3 triệu bao cà phê các loại, mức cao nhất trong chuỗi dữ liệu lịch sử của Cecafé, bắt đầu từ tháng 1/1990. Kỷ lục trước đó được ghi nhận đúng hai năm trước, vào tháng 10/2024, khi lượng xuất khẩu đạt gần 5,2 triệu bao.

Trong tháng vừa qua, Brazil xuất khẩu tổng cộng hơn 5,3 triệu bao cà phê, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng cà phê nhân xanh đạt mức kỷ lục 5,02 triệu bao, tăng 30,8%. Trong đó, xuất khẩu cà phê arabica tăng 21,6%, lên 4,12 triệu bao, trong khi lượng robusta xuất khẩu tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 897.081 bao. Mặc dù tăng mạnh, khối lượng robusta vẫn thấp hơn mức 927.780 bao ghi nhận trong tháng 10/2024.

Trong khi đó, Việt Nam ghi nhận xuất khẩu cà phê tháng 10 tăng 61% so với cùng kỳ, đạt 114.000 tấn; tổng lượng xuất khẩu 10 tháng đạt 1,57 triệu tấn, tăng 18,8%.