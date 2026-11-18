Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 79.900 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật sáng 18/11, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng từ 79.300 - 80.000 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 79.900 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô đang là 79.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông có mức giá thu mua cao nhất - hiện đang giao dịch ở mức 80.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai ở mức 79.800 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới, giá cà phê Arabica và Robusta diễn biến tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London đang là 3.091 USD/tấn, giảm 2,15%, tương đương giảm 68 USD/tấn so với cuối phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 đang ở mức 286,7 US cent/lb, tăng 2,1%, tương đương tăng 5,9 cent/lb so với phiên trước.

Giá cà phê Arabica và Robusta tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê hôm nay 18/11, giá cà phê Arabica và Robusta đang ở trạng thái tăng - giảm đan xen trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London đang là 3.159 USD/tấn, giảm 1,62%, tương đương giảm 52 USD/tấn so với cuối phiên liền trước.

Cùng mở phiên giao dịch ngày 17/10 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 đang ở mức 287,30 cent/lb, tăng 2,35%, tương đương tăng 6,60 cent/lb so với phiên trước.

Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London

Cà phê trong nước giảm 2.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 17/11, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 2.000 đồng/kg so với cuối phiên trước và mở phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 79.300 - 80.000 đồng/kg, giá bán trung bình 79.900 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày 17/11 đang là 79.300 - 80.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với cuối phiên trước. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 80.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 79.800 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với cuối phiên 16/11 và sáng 17/11.

Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 2.000 đồng/kg so với cuối phiên trước

Giá cà phê Arabica chịu sức ép từ nguồn cung gia tăng tại Brazil

Bộ Công Thương cho biết, trong những ngày đầu tháng 11/2026, giá cà phê thế giới diễn biến trái chiều, giá cà phê Robusta tăng trong khi cà phê Arabica giảm. Giá cà phê Robusta phục hồi nhờ nguồn cung đầu vụ tại Việt Nam còn hạn chế. Giá thu mua thấp hơn kỳ vọng khiến nông dân chưa đẩy nhanh tiến độ thu hái và phơi sấy.

Bên cạnh đó, việc Ấn Độ hạ dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2026 - 2027 xuống 380.000 tấn cũng góp phần hỗ trợ giá. Tuy nhiên, nguồn cung vụ mới từ Tây Nguyên Việt Nam dự kiến tăng vào cuối tháng 11/2026 đã hạn chế đà tăng của giá cà phê Robusta.

Trái lại, giá cà phê Arabica chịu sức ép từ nguồn cung gia tăng tại Brazil. Theo Cơ quan Ngoại thương Brazil (Secex), xuất khẩu cà phê nhân của nước này trong tháng 10/2026 đạt kỷ lục 287,3 nghìn tấn, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Cơ quan Cung ứng quốc gia Brazil (Conab) ước tính sản lượng cà phê Arabica năm 2026 của nước này đạt 48,2 triệu bao, tăng 34,8% so với năm 2025.

Vụ mùa lớn tại Brazil là một trong những cơ sở để Rabobank dự báo nguồn cung cà phê thế giới niên vụ 2026 - 2027 vượt nhu cầu khoảng 8,82 triệu bao. Trong ngắn hạn, giá cà phê Arabica dự báo tiếp tục chịu áp lực giảm khi xuất khẩu cà phê của Brazil vẫn ở mức cao.