Giá cà phê hôm nay 18/7: Giá cà phê trong nước giảm 2.200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước giảm 2.200 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 17/7 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 95.700 - 96.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 96.300 đồng/kg, giảm 2.200 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước các tỉnh khu vực Tây Nguyên có xu hướng giảm

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 96.200 đồng/kg, giảm 2.200 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2.200 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 96.200 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 2.200 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 95.700 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 17/7 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.678 – 3.980 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London đi ngang, giao dịch ở mức 3.867 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 321,30 US cent/lb, giảm 3,93% tương đương 13,15 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.