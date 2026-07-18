Giá cà phê hôm nay 18/7: Giá cà phê trong nước giảm 2.200 đồng/kg
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước các tỉnh khu vực Tây Nguyên có xu hướng giảm, mức giảm 2.200 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 96.200 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước giảm 2.200 đồng/kg
Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 17/7 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 95.700 - 96.300 đồng/kg.
Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 96.300 đồng/kg, giảm 2.200 đồng/kg so với phiên liền trước.
Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 96.200 đồng/kg, giảm 2.200 đồng/kg so với phiên liền trước.
Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 2.200 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 96.200 đồng/kg.
Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 2.200 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 95.700 đồng/kg.
Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều
Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 17/7 (theo giờ Việt Nam) tăng giảm trái chiều; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.678 – 3.980 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London đi ngang, giao dịch ở mức 3.867 USD/tấn.
Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 321,30 US cent/lb, giảm 3,93% tương đương 13,15 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.