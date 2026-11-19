Giá cà phê thế giới đồng loạt lao dốc

Giá cà phê trên thị trường thế giới vào thời điểm tối 18/11 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê Arabica và Robusta đồng loạt giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London đang là 3.091 USD/tấn, giảm 2,15%, tương đương giảm 68 USD/tấn so với cuối phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 đang ở mức 281,7 US cent/lb, giảm 1,71%, tương đương giảm 4,9 US cent/lb so với phiên trước.

Giá cà phê trong nước giảm 2.900 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật cuối ngày 18/11, giá cà phê trong nước tiếp tục giảm 2.900 đồng/kg so với sáng cùng ngày. Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng từ 76.500 - 77.200 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 77.100 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô đang có mức thu mua thấp nhất là 76.500 đồng/kg, sau khi giảm 3.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Nông có mức giá thu mua cao nhất - hiện đang giao dịch ở mức 77.200 đồng/kg, sau khi giảm 2.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk cùng giao dịch ở mức 77.000 đồng/kg, sau khi giảm 2.800 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 18/11: Giá cà phê trong nước giảm về 79.900 đồng/kg VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 18/11, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng từ 79.300 - 80.000 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 79.900 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê Arabica và Robusta diễn biến tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ 2026 – 2027 dự kiến đạt khoảng 2,2 triệu tấn, gồm 2,1 triệu tấn robusta, tăng 5% so với vụ trước.

Trong khi đó, triển vọng thời tiết tại quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới - Brazil cũng là yếu tố được thị trường theo dõi. Những cơn mưa gần đây tại các vùng trồng chính của Brazil đang hỗ trợ quá trình ra hoa của cây cà phê. Tuy nhiên, về dài hạn, thị trường vẫn có lo ngại do một số hoạt động chăm sóc cây trồng bị chậm trễ và quá trình ra hoa diễn ra thiếu đồng đều, có thể khiến vụ thu hoạch năm 2027 trở nên phức tạp hơn.

Tồn kho robusta được chứng nhận tại London đạt 1,13 triệu bao vào cuối tháng 10/2026, tăng 29,9% so với tháng 9 và là mức cao nhất kể từ tháng 7/2025.

Hiện tại, vụ thu hoạch cà phê tại quốc gia sản xuất và xuất khẩu robusta lớn nhất thế giới - Việt Nam đang diễn ra, nguồn cung từ vụ thu hoạch mới bắt đầu được đưa ra thị trường. Các nhà giao dịch cho biết, hoạt động thu hoạch cà phê tại Việt Nam dự kiến tăng tốc vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Sản lượng thu hoạch được dự báo nhìn chung tương đương niên vụ trước. Tuy nhiên, giá cà phê trong nước tiếp tục trượt dốc với mức giá thấp nhất gần 3 năm. Mặc dù xuất khẩu tăng mạnh, giá cà phê trên thị trường nội địa Việt Nam liên tục lao dốc trong thời gian gần đây khi nguồn cung niên vụ 2026–2027 bắt đầu được đưa ra thị trường. Nguồn cung dự kiến tiếp tục tăng khi vụ thu hoạch bước vào cao điểm từ cuối tháng 11, qua đó tiếp tục gây áp lực lên giá.