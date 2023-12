Giá cà phê hôm nay 19/12: Giá cà phê trong nước neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước tiếp tục ổn định ở mức cao

Giá cà phê trong nước sáng 19/12 ổn định và neo ở mức cao. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 67.100 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông là 67.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 19/12 ở mức giá khá cao với 67.200 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk , Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 67.300 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 66.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk được mua cao nhất; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 67.300 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 67.400 đồng/kg.

Thị trường cà phê thế giới Robusta sụt giảm, Arabica tăng nhẹ

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (18/12 - theo giờ Việt Nam) có biến động tăng - giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Hiện tại, giá cà phê Robusta trên sàn London họp đồng giao tháng 1/2024, niêm yết đầu phiên giao dịch ngày 18/12 ở mức 2.846 USD/tấn, giảm 0,39% so với phiên liền trước, tương đương giảm 11 USD/tấn. Cùng trong đầu phiên giao dịch 18/12, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 đang là 189.80 US cent/lb, tăng 0,26% tương đương 0,50 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước tăng lên mức cao nhất 67.300 đồng/kg

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 18/12 vẫn duy trì mức tăng 300 đồng/kg so với cuối ngày 17/12. Giá bán dao động trong khoảng 66.600 - 67.300 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 67.100 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô sau khi tăng 300 đồng/kg so phiên trước từ sáng nay hiện vẫn duy trì ở mức 66.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở huyện Cư M'gar; thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk hiện đang là 67.300 đồng/kg, sau khi tăng 300 đồng/kg so với cuối ngày Chủ nhật.

Tại một số địa phương khác, giá cà phê cuối ngày hôm nay cũng tăng hơn cuối ngày hôm trước. Như ở Đắk Nông, cà phê đang có giá 67.300 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 67.200 đồng/kg sau khi tăng 300 đồng/kg so cuối phiên 17/12.

Nguồn cung cà phê Robusta cho châu Âu gần như hoàn toàn từ Việt Nam

Bộ Công Thương cho biết, từ đầu tháng 12/2023, giá cà phê Robusta và Arabica tăng so với cuối tháng 11/2023. Giá cà phê Robusta trong nước đầu tháng 12/2023 tăng 1.800 – 2.000 đồng/kg so với cuối tháng 11/2023. Tháng 11/2033, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng mạnh so với tháng trước, nhưng vẫn giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu cà phê bình quân của Việt Nam tháng 11/2023 tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2022. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu Trung Quốc giảm từ 18,65% trong 10 tháng năm 2022 xuống 11,93% trong 10 tháng năm 2023.

Trong khi đó, những ngày đầu tháng 12/2023, giá cà phê Robusta và Arbica trên thị trường thế giới tăng do lo ngại thời tiết không thuận lợi tại các vùng trồng cà phê của Brazil và các nước sản xuất quanh vành đai Thái Bình Dương. Dự báo giá cà phê sẽ tiếp tục tăng do lo ngại nguồn cung khan hiếm. Mặc dù Việt Nam đã bước vào vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2023/24, tuy nhiên tình trạng khan hiếm nguồn cung vẫn diễn ra, trong khi nhu cầu lớn.

Hiện các địa phương sản xuất của Việt Nam đang bước vào niên vụ mới 2023/24 và đã thu hoạch được khoảng 50% sản lượng

Nhu cầu nhập khẩu cà phê Robusta của châu Âu là rất lớn và nguồn cung cấp gần như hoàn toàn từ cà phê Robusta của Việt Nam, ít nhất là từ nay đến hết tháng 4/2024. Hiện các địa phương sản xuất của Việt Nam đang bước vào niên vụ mới 2023/24 và đã thu hoạch được khoảng 50% sản lượng. Do thời tiết không thuận lợi, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2023/24 được dự kiến giảm so với niên vụ 2022/2023.

Theo báo cáo của Bộ phận Nông nghiệp nước ngoài (FAS) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), FAS ước tính sản lượng niên vụ 2023 - 2024 của Việt Nam sẽ giảm xuống 27,8 triệu bao từ ước tính 31,3 triệu bao hồi tháng 5/2023, do thời tiết không thuận lợi. Ước tính tồn kho gối vụ chuyển sang giảm xuống chỉ còn 390.000 bao thay vì 2,76 triệu bao như ước tính trước đó.