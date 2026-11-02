Giá cà phê hôm nay 2/11: Giá cà phê thế giới tăng mạnh

Giá cà phê Robusta và Arabica tăng mạnh

Giá cà phê thế giới ngày 1/11 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giá cà phê Robusta và Arabica tăng mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 1,32%, tương đương tăng 42 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.219 USD/tấn.

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Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 0,61%, tương đương tăng 1,75 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 287.20 cent/lb.

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 1/11 tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ, dao động trong khoảng 86.500 - 87.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 87.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên trước. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 87.000 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg so với phiên trước. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 86.800 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên trước. Còn tại tỉnh Lâm Đồng giao dịch ở mức giá 86.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên trước.

Cà phê Việt chủ động hợp tác, đưa thương hiệu ra thế giới

Tại địa bàn Tây Nguyên, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao đang trở thành động lực nội sinh giúp các hợp tác xã (HTX) và nông dân tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk và Văn phòng đại diện Tổ chức Stichting IDH tại Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai "Chương trình cà phê bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2026-2030".

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương hiện sở hữu hơn 217.000 ha cà phê, là nguồn sinh kế cốt lõi của hàng trăm nghìn hộ dân và mang lại kim ngạch xuất khẩu gần 900 triệu USD mỗi năm. Tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng thông qua khuôn khổ hợp tác với IDH sẽ mở rộng quy mô sản xuất bền vững, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe từ các thị trường nhập khẩu quốc tế, đồng thời thu hút thêm nguồn lực đầu tư từ khu vực tư nhân và các tổ chức phát triển.

Ông Huỳnh Tiến Dũng, Trưởng đại diện IDH Việt Nam, cho biết thỏa thuận hướng tới hình thành vùng nguyên liệu bền vững quy mô khoảng 75.000 ha tại các địa bàn trọng điểm của tỉnh theo phương thức tiếp cận cảnh quan và tiếp cận vùng. Hợp tác tập trung vào 4 mục tiêu then chốt: Bảo tồn và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước gắn với giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu; Nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; Xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng và hệ thống truy xuất nguồn gốc đáp ứng Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR); Huy động nguồn lực và sự tham gia tích cực của các bên liên quan.