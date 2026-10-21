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Giá cà phê hôm nay 21/10: Cà phê tăng nhẹ trên cả 2 sàn quốc tế

Thứ Tư, 01:00, 21/10/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 đi tăng so với phiên liền kề trước. Cà phê Arabica giao tháng 12/2026 cũng tăng nhẹ và có giá 315,70 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng

Giá cà phê cập nhật chiều 20/10 (giờ Việt Nam) tăng nhẹ trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London có giá 3.484 USD/tấn tăng nhẹ so với phiên liền kề trước. Tương tự, cà phê Arabica giao tháng 12/2026 cũng tăng nhẹ và có giá 315,70 US cent/lb.

Cà phê trong nước đầu giờ sáng ngày 21/10 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng tăng nhẹ so với phiên giao dịch liền kề trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 93.200 đến 94.000 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 93.900 đồng/kg.

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Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 93.200 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và đều đồng giá là 93.800 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 94.000 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê đạt kỷ lục mang về 8,5 tỷ USD

Theo số liệu được Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) công bố tại hội nghị ngày 19/10 ở TP.HCM, sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ 2025-2026 ước đạt gần 1,9 triệu tấn, tăng 6-10% so với vụ trước. Trong đó, Robusta chiếm hơn 90% tổng sản lượng.

Xuất khẩu đạt khoảng 1,8 triệu tấn, tăng 21% so với niên vụ 2024-2025. Dù vậy, kim ngạch chỉ tăng khoảng 1%, đạt 8,5 tỷ USD. Chênh lệch này chủ yếu đến từ việc giá cà phê đã giảm so với giai đoạn đạt đỉnh trước đó.

Cà phê nhân vẫn chiếm phần lớn lượng hàng xuất khẩu, với khoảng 1,65 triệu tấn, mang về gần 7 tỷ USD. So với niên vụ trước, sản lượng tăng 21,4% nhưng giá trị giảm 1,5%.

Niên vụ cà phê 2025-2026 ghi nhận kim ngạch xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay, đạt khoảng 8,5 tỷ USD. Tuy nhiên, giá cà phê giảm khiến mức tăng về giá trị thấp hơn nhiều so với sản lượng xuất khẩu.

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Thị trường trong nước cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Cuối tháng 9, giá cà phê tại Tây Nguyên phổ biến ở mức 93.000-93.600 đồng/kg, giảm đáng kể so với mức 115.000-118.000 đồng/kg vào cuối năm 2025.

Theo VICOFA, nguồn cung thế giới đang dần phục hồi, tạo sức ép lên giá cà phê. Tuy nhiên, nhiều nông dân trong nước có xu hướng giữ hàng và chỉ bán khi cần thiết, thay vì bán ồ ạt ngay sau thu hoạch.

 

Ánh Phương/VOV.VN
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