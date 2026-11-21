Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 73.900 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật đầu giờ sáng 21/11, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 73.200-74.000 đồng/kg. Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 73.900 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 74.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk được giao dịch ở mốc 73.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng giao dịch ở mức giá 73.200 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước liên tục giảm

Tại thị trường thế giới sáng 21/11 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê đồng loạt giảm ở cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 0,79%, tương đương 24 USD/tấn, hiện giao dịch ở mức 2.998 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 274,85 US cent/lb, giảm 2,55% tương đương giảm 7,2 US cent/lb so với chốt phiên liền trước.

Giá cà phê thế giới ổn định

Trước đó, giá cà phê trên thị trường thế giới ổn định ở trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 có giá bán đang là 2.998 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 282,05 US cent/lb, ổn định so với chốt phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước tiếp tục giảm

Giá cà phê trong nước ngày 20/11 tại khu vực Tây Nguyên giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước, giá dao động trong khoảng 73.200 - 73.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 74.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk được giao dịch ở mốc 73.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng giao dịch ở mức giá 73.200 đồng/kg.

Vì sao giá cà phê liên tục sụt giảm

Trái với triển vọng tích cực về sản lượng xuất khẩu, thị trường cà phê trong nước đang chịu áp lực giảm giá khi bước vào vụ thu hoạch mới.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 10/2026, giá thu mua cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 900-1.000 đồng/kg so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu là nguồn cung tăng khi Việt Nam bắt đầu bước vào vụ thu hoạch, trong khi các doanh nghiệp chưa đẩy mạnh hoạt động thu mua.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Nông (cũ) đạt 93.300 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 93.200 đồng/kg, giảm 900 đồng/kg; còn Lâm Đồng đạt 92.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với tháng 9/2026.

Đà giảm tiếp tục kéo dài trong nửa đầu tháng 11/2026. Trong tuần từ ngày 8-15/11/2026, giá cà phê trong nước ghi nhận tuần giảm thứ sáu liên tiếp, đưa mặt bằng giá xuống mức thấp nhất trong khoảng 2,7 năm, kể từ cuối tháng 2/2024.

Theo khảo sát của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 16/11, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm dao động trong khoảng 82.300-83.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk và khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) cùng ghi nhận mức 83.000 đồng/kg; Gia Lai đạt 82.800 đồng/kg; còn Lâm Đồng xuống mức 82.300 đồng/kg.

Như vậy, so với mặt bằng giá trong tháng 10/2026, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm những ngày đầu tháng 11/2026 đã giảm đáng kể. Trong ngắn hạn, diễn biến thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào tiến độ thu hoạch, lượng hàng nông dân đưa ra bán và nhu cầu thu mua của doanh nghiệp.

Đối với thị trường cà phê vật chất, các thương nhân tại Việt Nam đang chào bán cà phê Robusta loại 2, tỷ lệ hạt đen và vỡ 5%, với mức cộng 40-50 USD/tấn so với hợp đồng giao ngay. Trong khi đó, đối với hợp đồng giao hàng tháng 1/2027, mức chào bán được ghi nhận thấp hơn giá kỳ hạn khoảng 50 USD/tấn.

Trong bối cảnh vụ thu hoạch mới đang được đẩy mạnh tại Việt Nam, nguồn cung gia tăng có thể tiếp tục tạo sức ép lên giá cà phê trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nhu cầu nhập khẩu tại các thị trường lớn, đặc biệt là EU, Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc, vẫn là yếu tố quan trọng hỗ trợ hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới.