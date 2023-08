Giá cà phê hôm nay 21/8: Trong nước giảm tiếp 500 đồng/kg

Thị trường cà phê trong nước tiếp tục giảm

Giá cà phê sáng đầu tuần (21/8) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm so với phiên cuối tuần trước. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 63.600 - 64.400 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 64.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá thu mua cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng đã giảm về mức 63.600 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg). Giá cà phê được thu mua cao nhất vẫn ở tỉnh Đắk Nông với mức 64.400 đồng/kg sau khi giảm 500 đồng/kg.

Sáng 21/8, cà phê tại huyện Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua với giá 64.300 đồng/kg (giảm 400 đồng/kg). Giá cà phê tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 63.700 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg) so với phiên trước.

Thị trường cà phê thế giới giảm trên 2 sàn

Giá cà phê trên thị trường thế giới chốt phiên cuối tuần qua có biến động trái chiều trên 2 sàn giao dịch. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 trên sàn London hiện còn ở mức 2.544 USD/tấn. So với cùng thời điểm cuối tuần trước, giá cà phê Robusta giảm 128 USD/tấn.

Kết thúc phiên giao dịch 19/8, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2023 chỉ còn ở mức 147,45 US cent/lb. So với thời điểm cuối tuần trước, giá cà phê Arabica giảm 10,35 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước giảm 3.100 đồng/kg

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến hết ngày 20/8 dao động trong khoảng 63.600 - 64.400 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 64.000 đồng/kg. Giá cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng đang ở mức 63.600 đồng/kg. Giá cà phê ở tỉnh Đắk Nông 64.400 đồng/kg.

Giá cà phê tại một số địa phương khác trong khu vực như ở huyện Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua ở mức 64.300 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 63.700 đồng/kg.

Giá thu cà phê trong nước tuần qua cũng giảm mạnh. Thời điểm cuối tuần trước (13/8), giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 66.600 - 67.500 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 67.100 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước tuần vừa qua có nhiều phiên giảm giá

Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế, 6 tháng đầu năm 2023, Hàn Quốc nhập khẩu cà phê đạt 92,93 nghìn tấn, trị giá 547,83 triệu USD, giảm 0,3% về lượng và giảm 3,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

6 tháng đầu năm 2023, Hàn Quốc giảm nhập khẩu nhiều chủng loại cà phê. Trong đó, nhập khẩu cà phê, trừ cà phê rang xay và loại bỏ caffein (HS 090111) giảm 1,5% về lượng và giảm 11,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 78,27 nghìn tấn, trị giá 340 triệu USD.

Tương tự, Hàn Quốc giảm nhập khẩu cà phê rang, không bao gồm cà phê đã khử caffein (HS 090121), giảm 14% về lượng, nhưng tăng 13,1% về trị giá, đạt 7,75 nghìn tấn, trị giá 174 triệu USD.