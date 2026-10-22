Giá cà phê hôm nay 22/10: Giá cà phê Robusta và Arabica tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê thế giới tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê hôm nay 22/10 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê trên thị trường thế giới tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 1,70%, tương đương giảm 58 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.352 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 316,15 US cent/lb, tăng 1,56% tương đương 4,85 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 92.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay ngày 22/10, giá cà phê trong nước tại khu vực Tây Nguyên ổn định so với phiên trước, giá dao động trong khoảng 91.200 đến 92.000 đồng/kg. Theo đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai đang thu mua cà phê mức giá 91.800 đồng/kg. Tại Đắk Nông, có giá cà phê thu mua cao nhất ở mức 92.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức thấp nhất giá 91.200 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta giảm, cà phê Arabica tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 21/10 (giờ Việt Nam) diễn biến tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London niêm yết ở mức 3.385 USD/tấn, giảm 0,73%, tương đương giảm 25 USD/tấn so với phiên liền kề trước.

Trong khi đó, cùng thời điểm, cà phê Arabica giao tháng 12/2026 tăng lên mức 315,05 US cent/lb sau khi tăng 1,2%, tương đương giảm 3,75 US cent/lb so với cuối phiên trước.

Nguồn cung giao dịch thực tế từ Brazil duy trì ở mức dồi dào. Số liệu chính thức ghi nhận, lũy kế 2 tháng đầu niên vụ 2026-2027, tổng lượng cà phê nhân xanh xuất khẩu của Brazil đạt 6,5 triệu bao, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu Arabica đạt 4,69 triệu bao (tăng 9,79%) và Robusta Conilon đạt 1,80 triệu bao (tăng 66,46%).

Tâm lý thị trường chịu sức ép khi Công ty phân tích Hedgepoint Global Markets ước tính thị trường cà phê toàn cầu có thể dư thừa khoảng 8,9 triệu bao trong niên vụ hiện tại. Sản lượng thu hoạch năm 2026 của Brazil dự kiến đạt mức kỷ lục 67,6 triệu bao chế biến (tăng 19,6% so với năm trước), với triển vọng niên vụ 2026-2027 có thể chạm mốc 75,5 triệu bao. Thời tiết mùa mưa tại các vùng trồng của Brazil hiện diễn ra đúng thời điểm kỳ vọng, tạo điều kiện thuận lợi cho đợt bón phân chăm sóc cây trồng.

Mặc dù chịu áp lực giảm, thị trường vẫn nhận được sự hỗ trợ từ việc tồn kho không giảm quá nhiều. Ngoài ra, mối lo ngại về rủi ro thời tiết El Niño ảnh hưởng tới sản lượng toàn cầu trong niên vụ 2027-2028 cũng ngăn giá giảm sâu hơn.

Giá cà phê trong nước giảm 2.000 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật cuối ngày 21/10, giá cà phê trong nước giảm 2.000 đồng/kg. Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 91.200 đến 92.000 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 91.900 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch thấp nhất khu vực, giá thu mua hiện ở mức 91.200 đồng/kg, sau khi giảm 2.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, giá cà phê thu mua đồng giá là 91.800 đồng/kg, sau khi giảm 2.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước giảm 2.000 đồng/kg

Tại Đắk Nông, có giá cà phê thu mua cao nhất ở mức 92.000 đồng/kg, sau khi giảm 2.000 đồng/kg.

Tiến độ thu hoạch tại Tây Nguyên dự kiến sẽ đưa lượng hàng mới ra thị trường nhiều hơn trong thời gian tới, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện hợp đồng xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu giá thế giới duy trì xu hướng giảm sâu, giá thu mua nội địa có thể chịu sức ép điều chỉnh rõ rệt hơn.

Ở khía cạnh tiêu thụ, dù triển vọng chung nghiêng về trạng thái dư thừa sản lượng toàn cầu, lượng tồn kho tại các nhà rang xay và người tiêu dùng vẫn duy trì ở mức tương đối thấp. Diễn biến giá cà phê trong ngắn hạn sẽ tiếp tục chịu sự chi phối từ số liệu xuất khẩu của Brazil, tốc độ thay đổi tồn kho trên các sàn và tiến độ thu hoạch vụ mới tại Việt Nam.