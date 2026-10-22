English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá cà phê hôm nay 22/10: Giá cà phê Robusta và Arabica tăng - giảm trái chiều

Thứ Năm, 09:04, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (22/10), giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm ổn định so với phiên trước. Hiện giá thu mua cao nhất ở mức 92.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê thế giới biến động trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê thế giới tăng - giảm trái chiều

Giá cà phê hôm nay 22/10 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê trên thị trường thế giới tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 1,70%, tương đương giảm 58 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.352 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 316,15 US cent/lb, tăng 1,56% tương đương 4,85 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 92.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm  nay ngày 22/10,  giá cà phê trong nước tại khu vực Tây Nguyên ổn định so với phiên trước, giá dao động trong khoảng  91.200 đến 92.000 đồng/kg. Theo đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai đang thu mua cà phê mức giá 91.800 đồng/kg. Tại Đắk Nông, có giá cà phê thu mua cao nhất ở mức 92.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức thấp nhất  giá 91.200 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta giảm, cà phê Arabica tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 21/10 (giờ Việt Nam) diễn biến tăng giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London niêm yết ở mức 3.385 USD/tấn, giảm 0,73%, tương đương giảm 25 USD/tấn so với phiên liền kề trước.

Trong khi đó, cùng thời điểm, cà phê Arabica giao tháng 12/2026 tăng lên mức 315,05 US cent/lb sau khi tăng 1,2%, tương đương giảm 3,75 US cent/lb so với cuối phiên trước.

gia ca phe hom nay 22 10 gia ca phe robusta va arabica tang - giam trai chieu hinh anh 1

Nguồn cung giao dịch thực tế từ Brazil duy trì ở mức dồi dào. Số liệu chính thức ghi nhận, lũy kế 2 tháng đầu niên vụ 2026-2027, tổng lượng cà phê nhân xanh xuất khẩu của Brazil đạt 6,5 triệu bao, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu Arabica đạt 4,69 triệu bao (tăng 9,79%) và Robusta Conilon đạt 1,80 triệu bao (tăng 66,46%).

Tâm lý thị trường chịu sức ép khi Công ty phân tích Hedgepoint Global Markets ước tính thị trường cà phê toàn cầu có thể dư thừa khoảng 8,9 triệu bao trong niên vụ hiện tại. Sản lượng thu hoạch năm 2026 của Brazil dự kiến đạt mức kỷ lục 67,6 triệu bao chế biến (tăng 19,6% so với năm trước), với triển vọng niên vụ 2026-2027 có thể chạm mốc 75,5 triệu bao. Thời tiết mùa mưa tại các vùng trồng của Brazil hiện diễn ra đúng thời điểm kỳ vọng, tạo điều kiện thuận lợi cho đợt bón phân chăm sóc cây trồng.

Mặc dù chịu áp lực giảm, thị trường vẫn nhận được sự hỗ trợ từ việc tồn kho không giảm quá nhiều. Ngoài ra, mối lo ngại về rủi ro thời tiết El Niño ảnh hưởng tới sản lượng toàn cầu trong niên vụ 2027-2028 cũng ngăn giá giảm sâu hơn.

Giá cà phê trong nước giảm 2.000 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật cuối ngày 21/10, giá cà phê trong nước giảm 2.000 đồng/kg. Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 91.200 đến 92.000 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 91.900 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch thấp nhất khu vực, giá thu mua hiện ở mức 91.200 đồng/kg, sau khi giảm 2.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, giá cà phê thu mua đồng giá là 91.800 đồng/kg, sau khi giảm 2.000 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 22 10 gia ca phe robusta va arabica tang - giam trai chieu hinh anh 2
Giá cà phê trong nước giảm 2.000 đồng/kg

Tại Đắk Nông, có giá cà phê thu mua cao nhất ở mức 92.000 đồng/kg, sau khi giảm 2.000 đồng/kg.

Tiến độ thu hoạch tại Tây Nguyên dự kiến sẽ đưa lượng hàng mới ra thị trường nhiều hơn trong thời gian tới, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện hợp đồng xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu giá thế giới duy trì xu hướng giảm sâu, giá thu mua nội địa có thể chịu sức ép điều chỉnh rõ rệt hơn.

Ở khía cạnh tiêu thụ, dù triển vọng chung nghiêng về trạng thái dư thừa sản lượng toàn cầu, lượng tồn kho tại các nhà rang xay và người tiêu dùng vẫn duy trì ở mức tương đối thấp. Diễn biến giá cà phê trong ngắn hạn sẽ tiếp tục chịu sự chi phối từ số liệu xuất khẩu của Brazil, tốc độ thay đổi tồn kho trên các sàn và tiến độ thu hoạch vụ mới tại Việt Nam.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 19/10: Giá cà phê trong nước trung bình 92.900 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 19/10: Giá cà phê trong nước trung bình 92.900 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, phiên giao dịch sáng 9/10, giá cà phê trong nước duy trì ổn định và đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua dao động trong khoảng 92.100 - 93.300 đồng/kg. Trong khi giá cà phê Robusta và Arabica duy trì ổn định.

Giá cà phê hôm nay 19/10: Giá cà phê trong nước trung bình 92.900 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 19/10: Giá cà phê trong nước trung bình 92.900 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, phiên giao dịch sáng 9/10, giá cà phê trong nước duy trì ổn định và đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua dao động trong khoảng 92.100 - 93.300 đồng/kg. Trong khi giá cà phê Robusta và Arabica duy trì ổn định.

Giá cà phê hôm nay 18/10: Giá cà phê thế giới tăng
Giá cà phê hôm nay 18/10: Giá cà phê thế giới tăng

VOV.VN - Giá cà phê trong nước duy trì ổn định và đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất là 93.300 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng.

Giá cà phê hôm nay 18/10: Giá cà phê thế giới tăng

Giá cà phê hôm nay 18/10: Giá cà phê thế giới tăng

VOV.VN - Giá cà phê trong nước duy trì ổn định và đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất là 93.300 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng.

Giá cà phê hôm nay 17/10: Giá cà phê trong nước cao nhất 92.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 17/10: Giá cà phê trong nước cao nhất 92.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước sáng 17/10 ổn định so với chốt phiên giao dịch ngày 16/10. Hiện giá thu mua trung bình ở mức 91.900 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica đều tăng.

Giá cà phê hôm nay 17/10: Giá cà phê trong nước cao nhất 92.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 17/10: Giá cà phê trong nước cao nhất 92.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước sáng 17/10 ổn định so với chốt phiên giao dịch ngày 16/10. Hiện giá thu mua trung bình ở mức 91.900 đồng/kg. Trên 2 sàn giao dịch quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica đều tăng.

 
Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá