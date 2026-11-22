Giá cà phê trong nước giảm mạnh

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng ngày 22/11 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh, dao động trong khoảng 71.200 - 72.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 72.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với phiên trước. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 71.800 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với phiên trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 71.800 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với phiên trước. Còn tại tỉnh Lâm Đồng giao dịch ở mức giá 71.200 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với phiên trước.

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm nhẹ

Giá cà phê thế giới sáng nay ngày 22/11 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giá cà phê Robusta và Arabica giảm nhẹ. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 0,79%, tương đương giảm 24 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 2.998 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 2,55%, tương đương giảm 7,20 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 274.85 cent/lb.

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục lao dốc

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới vào thời điểm tối 21/11 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê tiếp tục giảm ở cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 giảm 0,79%, tương đương 24 USD/tấn, hiện giao dịch ở mức 2.998 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 274,85 US cent/lb, giảm 2,55% tương đương giảm 7,2 US cent/lb so với chốt phiên liền trước.

Theo Reuters và Barchart, giá cà phê Robusta kỳ hạn trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm, ghi nhận mức giảm 10% trong tuần, trong bối cảnh hoạt động thu hoạch tại Việt Nam, quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới, đang bước vào giai đoạn cao điểm.

Hoạt động bán ra của các quỹ đầu tư đối với cà phê Robusta tiếp tục gây sức ép lên giá. Trong khi đó, cà phê Arabica chịu áp lực trước kỳ vọng nguồn cung cà phê toàn cầu gia tăng từ Brazil. Tính đến ngày 20/11, Sở Giao dịch ICE cho biết, có 251.230 bao cà phê đang chờ kiểm định chất lượng tại các kho của ICE, mức cao nhất trong 3,75 năm.

Giá cà phê hôm nay 21/11: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 73.900 đồng/kg VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 21/11, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 73.200-74.000 đồng/kg. Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 73.900 đồng/kg. Trong khi đó, tại thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt giảm ở cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Đồng real Brazil suy yếu cũng là yếu tố bất lợi đối với giá cà phê, sau khi đồng tiền này giảm xuống mức thấp nhất trong 19 tháng so với USD vào hôm thứ Năm. Đồng real yếu khuyến khích các nhà xuất khẩu bán ra nhiều cà phê hơn do họ có thể thu về giá trị USD cao hơn từ các giao dịch xuất khẩu. Brazil là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, với tỷ trọng chiếm khoảng 35-40% sản lượng và gần 30% xuất khẩu cà phê toàn cầu, theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 73.900 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật cuối ngày 21/11, giá cà phê trong nước giảm 2.000 đồng/kg. Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 71.200-72.000 đồng/kg. Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 71.900 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 72.000 đồng/kg, sau khi giảm 2.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk được giao dịch ở mốc 73.800 đồng/kg, sau khi giảm 2.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê có giá thu mua thấp nhất, hiện giao dịch ở mức giá 71.200 đồng/kg, sau khi giảm 2.000 đồng/kg.