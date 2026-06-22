Giá cà phê hôm nay 22/6: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới trên cả hai sàn London và New York đồng loạt giảm. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 1,2%, tương đương 45 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.640 USD/tấn.
Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm
Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng ngày 22/6 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.472 – 3.699 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 1,22%, tương đương 45 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.640 USD/tấn.
Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 275,10 US cent/lb, giảm 0,99% tương đương 2,75 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.
Giá cà phê Robusta và Arabica ổn định
Theo giacaphe.com cập nhật, giá cà phê thế giới vào 21 giờ ngày 21/6 (theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế ổn định so với phiên giao dịch liền trước. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London, giá bán đang là 3.640 USD/tấn.
Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 giá bán đang là 275.10 cent/lb.
Cà phê giá cao nhất là 89.300 đồng/kg
Giá cà phê trong nước ngày 21/6 tại khu vực Tây Nguyên ổn định so với phiên giao dịch liền trước, dao động trong khoảng 89.000 - 89.300 đồng/kg.
Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 89.300 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 89.200 đồng/kg.
Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mốc 89.200 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức giá 89.000 đồng/kg.