Giá cà phê hôm nay 22/6: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng ngày 22/6 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.472 – 3.699 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 1,22%, tương đương 45 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.640 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 275,10 US cent/lb, giảm 0,99% tương đương 2,75 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê Robusta và Arabica ổn định

Theo giacaphe.com cập nhật, giá cà phê thế giới vào 21 giờ ngày 21/6 (theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế ổn định so với phiên giao dịch liền trước. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London, giá bán đang là 3.640 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 giá bán đang là 275.10 cent/lb.

Cà phê giá cao nhất là 89.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước ngày 21/6 tại khu vực Tây Nguyên ổn định so với phiên giao dịch liền trước, dao động trong khoảng 89.000 - 89.300 đồng/kg.

Cụ thể, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 89.300 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 89.200 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mốc 89.200 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức giá 89.000 đồng/kg.