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Giá cà phê hôm nay 23/10: Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Thứ Sáu, 08:52, 23/10/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (23/10), giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ so với phiên trước. Trong khi đó, giá cà phê thế giới tăng - giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng

Giá cà phê hôm nay (thứ Sáu, 23/10 - theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế đang ở trạng thái tăng - giảm trái chiều. 

Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 58 USD/tấn, tương đương 1,7%, xuống còn 3.352 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 60 USD/tấn, tương đương 1,75%, còn 3.364 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 4,85 US cent/pound, tương đương 1,56%, lên mức 316,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 tăng 2,25 US cent/pound, tương đương 0,75%, đạt 301,25 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước giảm

Giá cà phê trong nước đầu phiên sáng thứ Sáu (23/10) ghi nhận xu hướng giảm tại các địa phương sản xuất trọng điểm. Theo khảo sát, giá cà phê robusta nhân xô tại Tây Nguyên giảm từ 400 - 500 đồng/kg so với phiên giao dịch liền trước, hiện dao động trong khoảng 90.800 - 91.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê giảm 500 đồng/kg, từ 92.000 đồng/kg xuống còn 91.500 đồng/kg. Đây vẫn là khu vực có mức thu mua cao nhất trong các địa bàn được khảo sát.

Trong khi đó, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 400 đồng/kg, xuống mức 91.400 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới giảm

Trước đó, cập nhật chiều 22/10 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê trên thị trường thế giới cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 0,89%, tương đương giảm 30 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.322 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 313,95 US cent/lb, giảm 0,75%, tương đương giảm 2,2 US cent/lb so với phiên giao dịch liền trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 91.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước chiều 23/10, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm 400 đồng/kg so với phiên trước, giá dao động trong khoảng  90.200 đến 91.500 đồng/kg. Theo đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai đang thu mua cà phê mức giá 91.400 đồng/kg. Tại Đắk Nông, có giá cà phê thu mua cao nhất ở mức 91.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức thấp nhất  giá 90.800 đồng/kg.

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Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Sơn La “mở rộng cửa” đón nhà đầu tư phát triển sản phẩm cà phê

Với hơn 45.000 ha cà phê, tỉnh Sơn La đã hình thành các vùng chuyên canh chất lượng cao; đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường khó tính. Hiện tỉnh đang duy trì 5 chuỗi liên kết, 9 sản phẩm OCOP cùng 8 đơn vị sở hữu chỉ dẫn địa lý “Cà phê Sơn La”. Hương vị cà phê Arabica Sơn La đã vươn xa tới nhiều thị trường trên thế giới.

Công nghiệp chế biến cà phê của Sơn La vừa đón nhận những dự án mới là khởi động dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ với quy mô 60 ha, tổng mức đầu tư dự kiến trên 620 tỷ đồng; chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cà phê hòa tan sấy lạnh Sơn La với tổng vốn đầu tư lên tới 1.480 tỷ đồng; khởi công dự án Nhà máy chế biến sâu cà phê Detech tại xã Bình Thuận với tổng vốn đầu tư 95 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có gần 200 thỏa thuận hợp tác được trao đổi và ký kết giữa các doanh nghiệp, HTX Sơn La với các đối tác trong và ngoài nước (từ Liên minh Châu Âu - EU, Hawaii - Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc...).

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Những nương đồi xanh màu cà phê ở miền núi Sơn La

Những con số biết nói đã phản ánh sức hút cà phê Arabica Sơn La và mở ra những chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ bền vững, vươn tầm thế giới. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định: Tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư ngày càng tốt hơn và thủ tục hành chính ngày càng thuận lợi để đảm bảo các nhà đầu tư đến với tỉnh Sơn La minh bạch và thành công.

"Chúng tôi cam kết đồng hành cùng với doanh nghiệp để mở rộng vùng sản xuất, tiến tới đảm bảo sản xuất cà phê theo hệ sinh thái, các tiêu chuẩn quốc tế như EUDR, đáp ứng những yêu cầu chặt chẽ của các nước nhập khẩu. Đồng thời, xây dựng vùng trồng cà phê, xây dựng thương hiệu sản phẩm cà phê Sơn La xứng tầm với niềm tin của bạn bè quốc tế, đặc biệt là các doanh nghiệp đang tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu cà phê của Sơn La", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết.

Hướng đi chiến lược của Sơn La đã tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu đưa Arabica trở thành mặt hàng chủ lực trong nền kinh tế của tỉnh, thành thương hiệu đặc sản của vùng Tây Bắc; góp phần nâng tầm vị thế cà phê Sơn La nói riêng, cà phê Việt Nam nói chung trên bản đồ quốc tế.

Ngọc Hòa/VOV.VN
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