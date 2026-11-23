Giá cà phê Robusta, Arabica duy trì mạch giảm

Giá cà phê hôm nay (thứ Hai, 23/11 - theo giờ Việt Nam) trên 2 sàn giao dịch quốc tế đang duy trì trạng thái cùng giảm. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 0,79% tương đương giảm 24 USD so với cuối phiên trước, giá niêm yết là 2.998 USD/tấn.

Cùng mạch giảm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 12/2026 đang ở mức 274,85 US cent/lb, sau khi giảm 2,55%, tương đương tăng 7,20 US cent/lb so với chốt phiên tuần trước.

Giá cà phê trong nước cao nhất 73.800 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đầu phiên sáng thứ Hai (23/11) giảm tại nhiều địa phương khu vực Tây Nguyên. Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê nhân xô đang là 73.800 đồng/kg, giảm 3.200 đồng/kg so với phiên trước; Cà phê tại Gia Lai và Quảng Ngãi cũng có giá 73.800 đồng/kg, giảm 3.200 đồng/kg; Cà phê tại Lâm Đồng có giá 73.200 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước thu mua ở mức 72.000 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 22/11 tại khu vực Tây Nguyên ổn định so với phiên liền trước, giá dao động trong khoảng 71.200 - 72.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 72.000 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai có mức giá 71.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng giao dịch ở mức giá thấp nhất 71.200 đồng/kg.

Cà phê trong nước đang sụt giảm

Giá cà phê Robusta và Arabica ổn định

Giá cà phê thế giới chiều 22/11 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giá cà phê Robusta và Arabica ổn địnhu. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London đang là 2.998 USD/tấn, ổn định so với phiên liền trước.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng giữ nguyên so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 274.85 cent/lb.

Đắk Lắk chủ động chăm sóc cà phê trong niên vụ tới

Xuất nông nghiệp Đắk Lắk năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên giá cà phê giảm, liên kết sản xuất còn hạn chế và nguy cơ hạn hán cao đang đặt ra nhiều thách thức cần thích ứng.

Năm 2026, diện tích cây trồng của tỉnh Đắk Lắk ước đạt hơn 853.000 ha. Trong đó, cà phê có khoảng 217.700 ha, sản lượng ước đạt hơn 610.0000 tấn; sầu riêng đạt khoảng 544.000 tấn. Với cà phê, niên vụ 2025-2026, Đắk Lắk ghi nhận sản lượng xuất khẩu hơn 290.500 tấn, kim ngạch trên 1,3 tỷ USD, tăng 12,3% so với niên vụ trước. Tuy nhiên, giá cà phê nhân xô bình quân giảm hơn 18%, còn 96.800 đồng/kg, và tiếp tục hạ xuống mức cận 80 nghìn đồng ở thời điểm hiện tại.

Đối với vụ Đông Xuân 2026-2027, Đắk Lắk dự kiến gieo trồng 132.000 ha cây hằng năm. Theo dự báo, Đắk Lắk khả năng sẽ bị hạn nặng do El Nino tròng mùa khô. Nguy cơ ảnh hưởng hàng nghìn ha cây hằng năm khoảng 100.000 ha cây lâu năm, chủ yếu là cà phê, hồ tiêu, sầu riêng.

Trước nguy cơ hạn hán, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương rà soát nguồn nước, điều chỉnh diện tích và thời vụ sản xuất, không xuống giống tại những vùng chưa bảo đảm nước tưới; ưu tiên nguồn nước sinh hoạt, chủ động phương án chống hạn và nâng cao hiệu quả sử dụng nước trong sản xuất nông nghiệp.