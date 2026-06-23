Giá cà phê hôm nay 23/6: Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 89.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước trung bình ở mức 89.300 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng 23/6 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 89.000 - 89.400 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 89.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 89.400 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 89.300 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 89.300 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ổn định so với phiên liền trước và ở mức giá 89.000 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới sáng 23/6 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê diễn biến tăng - giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.536 – 3.655 USD/tấn. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 1,4%, tương đương giảm 51 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.589 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 277,00 US cent/lb, tăng 1,9% tương đương 0,69 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Trước đó, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 22/6 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 89.000 - 89.400 đồng/kg. Thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 89.400 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên có xu hướng tăng

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 89.300 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với phiên liền trước. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 100 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 89.300 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ổn định so với phiên liền trước và ở mức giá 89.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 22/6 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.445 – 3.655 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 1,76%, tương đương 64 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.576 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 7/2026 là 273,10 US cent/lb, giảm 0,73% tương đương 2 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.