Giá cà phê hôm nay 24/10: Giá cà phê trong nước giảm, cao nhất 91.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước giảm

Giá cà phê trong nước chiều 23/10 ghi nhận xu hướng giảm tại các địa phương sản xuất trọng điểm. Theo giacaphe.com, giá cà phê robusta nhân xô tại Tây Nguyên giảm từ 500 - 600 đồng/kg so với phiên giao dịch liền trước, hiện dao động trong khoảng 90.800 - 91.000 đồng/kg. Giá thua mua trung bình toàn khu vực hiện là 90.900 đồng/kg

Chiều 23/10, giá cà phê trong nước giảm, cao nhất 91.000 đồng/kg

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông cũ, giá cà phê giảm 500 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng 23/10, giảm từ 91.500 đồng/kg xuống còn 91.000 đồng/kg. Đây vẫn là khu vực có mức thu mua cao nhất trong các địa bàn được khảo sát.

Trong khi đó, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 600 đồng/kg, xuống mức 90.800 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng, giá cà phê đang là 90.200 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó.

Dự báo xu hướng giá cà phê trong tuần tới (cuối tháng 10/2026) cho thấy thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh giảm nhẹ hoặc đi ngang tích lũy, khó có nhịp tăng bùng nổ ngắn hạn. Giá cà phê nội địa được dự báo sẽ dao động phổ biến trong khung nền 90.000 – 92.000 đồng/kg.

Các tỉnh Tây Nguyên bước vào giai đoạn đẩy mạnh thu hoạch niên vụ mới. Nguồn cung nông sản mới dồi dào tung ra thị trường sẽ giải tỏa tình trạng khan hiếm cục bộ trước đó và tạo áp lực đè nặng lên giá thu mua nội địa.

Dù chịu áp lực giảm ngắn hạn do tâm lý mùa vụ, đà giảm sâu dưới mốc 90.000 đồng/kg khó xảy ra. Lý do là nhu cầu nhập khẩu phục vụ dịp lễ cuối năm từ các thị trường lớn như EU và Bắc Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, bên cạnh lượng tồn kho tại các nhà rang xay quốc tế vẫn đang ở mức tương đối thấp.

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng giảm

Giá cà phê hôm nay, chiều 23/10 (theo giờ Việt Nam), trên 2 sàn giao dịch quốc tế đang ở trạng thái cùng giảm

Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 45 USD/tấn, tương đương 1,37%, xuống còn 3.243 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 50 USD/tấn, tương đương 1,37%, còn 3.251 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 0,70 US cent/pound, tương đương giảm 0,22%, hiện ở mức 311,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 0,80 US cent/pound, tương đương 0,27%, đạt 296,65 US cent/pound.

Trên sàn giao dịch quốc tế (London và New York), xu hướng chốt lời ngắn hạn từ các nhà đầu tư và đại lý vẫn diễn ra. Tồn kho Robusta tại sàn ICE đạt mức cao nhất trong vòng một năm làm giảm bớt mối lo cung ứng toàn cầu, khiến giá Robusta trên sàn London nhiều khả năng phải tìm điểm cân bằng mới quanh vùng 3.200 – 3.300 USD/tấn.

Đối với thị trường thế giới, dù giá sụt giảm nhưng mặt bằng giá hiện tại vẫn duy trì ở mức tương đối cao do các yếu tố nền tảng về thời tiết tại các quốc gia Nam Mỹ và lượng tồn kho chuẩn hóa chưa thực sự phục hồi dồi dào. Mức giảm phiên hôm nay mang tính chất kỹ thuật nhiều hơn là một đợt đảo chiều xu hướng dài hạn.