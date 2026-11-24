Giá cà phê Arabica và Robusta tiếp tục giảm

Giá cà phê hôm nay 24/11, giá cà phê Arabica và Robusta đang ở trạng thái cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London đang là 2.998 USD/tấn, giảm 0,79%, tương đương giảm 24 USD/tấn so với cuối phiên liền trước.

Cùng mở phiên giao dịch ngày 23/10 (theo giờ New York), giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 đang ở mức 273,75 cent/lb, giảm 0,40%, tương đương giảm 1,10 cent/lb so với phiên trước.

Giá cà phê Robusta trên sàn giao dịch London

Cà phê trong nước giảm tiếp 200 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 23/11, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 200 đồng/kg so với cuối phiên trước và mở phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 71.000 - 71.800 đồng/kg, giá bán trung bình 71.700 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô cuối ngày 23/11 đang là 71.000 - 71.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với cuối phiên trước và sáng cùng ngày. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 71.600 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 71.600 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với cuối phiên 22/11 và sáng 23/11.

Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng từ 71.000 - 71.800 đồng/kg

Giá cà phê giảm khi nguồn cung dồi dào

Bộ Công Thương cho biết, những ngày giữa tháng 11/2026, giá cà phê tại thị trường nội địa giảm do nguồn cung tại khu vực Tây Nguyên tăng khi hàng vụ mới được đưa ra thị trường. Giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục điều chỉnh giảm, gây sức ép lên giá thu mua trong nước.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong tháng 10/2026 đạt 6,4 nghìn tấn, trị giá 29,8 triệu USD, giảm 17,5% về lượng và giảm 9,6% về trị giá so với tháng 9/2026, nhưng so với tháng 10/2025 tăng 65,6% về lượng và tăng 52,9% về trị giá.

Tính chung 10 tháng năm 2026, xuất khẩu mặt hàng này sang Hoa Kỳ đạt 109,8 nghìn tấn, trị giá 471,1 triệu USD, tăng 47,0% về lượng và tăng 15,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt mức 4.658 USD/tấn, tăng 9,5% so với tháng 9/2026, nhưng so với tháng 10/2025 giảm 7,7%. Tính chung 10 tháng năm 2026, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 4.290 USD/tấn, giảm 21,3% so với cùng kỳ năm 2025.