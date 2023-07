Giá cà phê hôm nay 24/7: Tiếp tục khởi sắc trên 2 sàn giao dịch

Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 mở phiên 24/7 trên sàn London tiếp tục tăng 0,73% tương đương 19 USD/tấn so với cuối tuần trước lên 2.621 USD/tấn. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao ngay tháng 9 ở mức 164,50 US cent/lb, tăng 1,64% tương đương 2,65 US cent/lb so với phiên liền trước.

Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam (VICOFA) ước tính sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam trong niên vụ 2022-2023 giảm 10 -15% so với niên vụ trước, xuống còn khoảng 1,5 triệu tấn do ảnh hưởng bởi thời tiết không thuận lợi và làn sóng chuyển dịch cây trồng sang các loại cây ăn trái, đặc biệt là sầu riêng, bơ và chanh leo.

Với sản lượng giảm 10-15%, các nhà xuất khẩu lo ngại không có đủ cà phê để giao trong nửa cuối năm nay. Tính đến cuối tháng 6, VICOFA ước tính tồn kho chỉ còn khoảng 100.000 tấn, lượng này không đủ để đáp ứng cho nhu cầu xuất khẩu trong 3 tháng còn lại của niên vụ.

Theo Bloomberg, Trung tâm dự báo khí hậu Mỹ đã xác nhận hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino (nắng nóng và khô hạn) đã quay trở lại, với mức độ được dự báo là từ trung bình đến mạnh. Điều này đe doạ nguồn cung của các khu vực trồng cà phê chính như Việt Nam và Indonesia.

Hiện tượng thời tiết El Nino dự kiến sẽ phát triển trên toàn cầu vào nửa cuối năm nay cũng gây rủi ro cho cà phê Robusta nhiều hơn so với Arabica. Hiện tượng thời tiết này sẽ làm gián đoạn mô hình mưa và nhiệt độ, có thể gây thắt chặt thêm nguồn cung và tăng giá cà phê Robusta.

Các nhà phân tích và chuyên gia thời tiết cho biết, hai quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới là Việt Nam và Brazil có thể bị thiệt hại về năng suất nếu hiện tượng El Nino phát triển mạnh.