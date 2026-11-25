Giá cà phê trong nước đi ngang

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng ngày 25/11 tại khu vực Tây Nguyên giảm 600 đồng/kg, dao động trong khoảng 70.500 - 71.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 71.300 đồng/kg, so với phiên liền trước.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 71.000 đồng/kg, Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 71.000 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng giá cà phê ở mức giá 70.500 đồng/kg.

Diễn biến giá cà phê trong nước không chỉ chịu tác động từ đà giảm của sàn London mà còn chịu sức ép từ yếu tố mùa vụ. Khi Tây Nguyên bước vào cao điểm thu hoạch niên vụ mới, nguồn cung tăng lên, trong khi chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, khiến biên lợi nhuận của nông dân và hợp tác xã tiếp tục bị thu hẹp.

Trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước được dự báo tiếp tục biến động quanh vùng 71.000 – 73.000 đồng/kg. Nếu giá Robusta trên sàn London chưa thể lấy lại ngưỡng 2.900 USD/tấn, giá thu mua tại Tây Nguyên có thể tiếp tục chịu áp lực giảm. Thị trường sẽ cần thêm tín hiệu từ tiến độ thu hoạch và nhu cầu mua hàng xuất khẩu để xác lập mặt bằng giá mới.

Triển vọng nguồn cung tăng đang tạo sức ép lên giá cà phê thế giới

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 25/11 (theo giờ Việt Nam) đi ngang so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.769 - 2.910 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2027 trên sàn London giao dịch ở mức 2.854 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 274,35 US cent/lb.

Triển vọng nguồn cung tăng đang tạo sức ép lên giá cà phê thế giới. Tại Việt Nam, hoạt động thu hoạch niên vụ mới bước vào giai đoạn cao điểm, trong khi Brazil được dự báo tiếp tục có nguồn hàng dồi dào. Đáng chú ý, đồng real Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong 1,75 năm trong phiên thứ Hai, khiến cà phê xuất khẩu trở nên hấp dẫn hơn về mặt tỷ giá, qua đó thúc đẩy hoạt động bán hàng. Xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 10 cũng tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Áp lực nguồn cung còn thể hiện qua diễn biến tồn kho trên sàn ICE. Tồn kho Robusta được chứng nhận tăng lên 5.791 lô trong phiên thứ Hai, nhích lên so với mức 5.776 lô của phiên thứ Sáu. Với cà phê Arabica, lượng tồn kho đạt 268.614 bao, cao nhất trong 4 tháng. Bên cạnh đó, có 246.182 bao cà phê Brazil đang chờ phân hạng tại các kho ICE, cho thấy nguồn hàng chờ đưa vào hệ thống vẫn ở mức lớn.

Giá cà phê trong nước giảm 600 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 24/11 tại khu vực Tây Nguyên giảm 600 đồng/kg, dao động trong khoảng 70.500 - 71.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 71.300 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước cuối ngày 24/11 tại khu vực Tây Nguyên giảm 600 đồng/kg

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 71.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 600 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 71.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 500 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 70.500 đồng/kg.

Từ góc độ thị trường cho thấy đà giảm của giá cà phê trong nước không chỉ chịu tác động trực tiếp từ nhịp điều chỉnh của sàn London mà còn gắn với yếu tố mùa vụ. Khi Tây Nguyên bước vào cao điểm thu hoạch niên vụ mới, lượng hàng đưa ra thị trường tăng lên trong khi chi phí đầu vào vẫn neo ở mức cao, khiến biên lợi nhuận của nông dân và hợp tác xã thu hẹp đáng kể.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng tiếp tục biến động giằng co quanh vùng 71.000 – 73.000 đồng/kg. Nếu sàn Robusta London không sớm lấy lại mốc hỗ trợ tâm lý 2.900 USD/tấn, giá thu mua tại Tây Nguyên vẫn đối mặt nguy cơ dò đáy thêm trước khi tìm được điểm cân bằng mới khi tiến độ thu hoạch và lực mua xuất khẩu rõ nét hơn.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới chiều 24/11 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.769 – 2.910 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2027 trên sàn London giảm 0,94%, tương đương 24 USD/tấn, giao dịch ở mức 2.854 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 274,35 US cent/lb, giảm 0,18% tương đương 0,5 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Áp lực giảm giá đến từ kỳ vọng nguồn cung cà phê toàn cầu gia tăng, khi vụ thu hoạch mới tại Việt Nam đang vào cao điểm và nguồn cung từ Brazil được dự báo dồi dào. Đồng real của Brazil tiếp tục giảm trong phiên thứ Hai xuống mức thấp nhất trong 1,75 năm, khuyến khích nông dân và nhà xuất khẩu Brazil bán ra. Xuất khẩu cà phê Brazil trong tháng 10 tăng 23% so với cùng kỳ, càng củng cố kỳ vọng nguồn cung dồi dào.

Tồn kho robusta được chứng nhận trên sàn ICE tăng nhẹ lên 5.791 lô trong phiên thứ Hai, sau khi chạm đáy 1 tháng với 5.776 lô trong phiên thứ Sáu. Tồn kho arabica trên sàn ICE lên mức cao nhất trong 4 tháng, đạt 268.614 bao, trong khi lượng cà phê Brazil chờ phân hạng tại kho ICE vẫn ở mức cao với 246.182 bao.