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Giá cà phê hôm nay 26/10: Giá cà phê trung bình ở mức 89.500 đồng/kg

Thứ Hai, 09:21, 26/10/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (26/10), giá cà phê trong nước dao động trong khoảng 89.000 - 89.500 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 89.500 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê đầu giờ sáng 26/10 (theo giờ Việt Nam) đảo chiều giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê trung bình ở mức 89.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước đầu giờ sáng 26/10 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 89.000 - 89.500 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 89.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô đang là 89.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 89.500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 89.500 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới, giá cà phê đầu giờ sáng 26/10 (theo giờ Việt Nam) đảo chiều giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London đóng cửa giảm 1,82%, tương đương giảm 60 USD/tấn so với phiên trước, về mức 3.228 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 cũng giảm về mức 307,45 US cent/lb, sau khi giảm 1,60% tương đương giảm 5 US cent/lb so với phiên trước.

Giá cà phê thế giới duy trì mạch giảm

Cập nhật giá cà phê chiều 25/10 (theo giờ Việt Nam) trên thị trường thế giới, cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London đóng cửa giảm 1,82%, tương đương giảm 62 USD/tấn so với đầu phiên về mức 3.228 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 cũng giảm về mức 307,45 US cent/lb, sau khi giảm 1,60% tương đương giảm 5 US cent/lb so với đầu phiên 24/10 (giờ Mỹ).

gia ca phe hom nay 26 10 gia ca phe trung binh o muc 89.500 dong kg hinh anh 1
Giá cà phê hôm nay trên sàn London

Giá cà phê trong nước cao nhất 89.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước ngày 25/10 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên hiện đang đi ngang, sau khi giảm 1.500 đồng/kg vào cuối ngày 24/10. Giá cà phê nhân xô toàn khu vực hiện dao động trong khoảng 89.000 - 89.500 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 89.500 đồng/kg.

Chi tiết giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô đầu giờ sáng nay đang là 89.000 - 89.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 89.500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 89.500 đồng/kg.

Cà phê vụ mới của Việt Nam đưa ra thị trường còn hạn chế

Bộ Công Thương cho biết, những ngày giữa tháng 10/2026, giá cà phê trên thị trường thế giới diễn biến trái chiều, giá cà phê Robusta giảm trong khi giá cà phê Arabica tăng. Giá cà phê Robusta chịu sức ép từ kỳ vọng nguồn cung gia tăng, khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch mới. Thời tiết khô ráo hơn tại khu vực Tây Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thu hái và phơi sấy, góp phần đẩy nhanh tiến độ đưa cà phê vụ mới của Việt Nam ra thị trường trong những tháng cuối năm.

gia ca phe hom nay 26 10 gia ca phe trung binh o muc 89.500 dong kg hinh anh 2
Giá cà phê trong nước đang ở mức 89.000 - 89.500 đồng/kg

Bên cạnh đó, tồn kho cà phê Robusta đạt chuẩn trên sàn ICE tính đến ngày 16/10/2026 tăng lên 5.752 lô, mức cao nhất trong 10,75 tháng, tiếp tục gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, lượng cà phê vụ mới của Việt Nam đưa ra thị trường còn hạn chế và dự kiến chỉ tăng mạnh từ tháng 11/2026. Trái lại, giá cà phê Arabica tăng do nguồn cung tại Colombia giảm, trong khi tồn kho trên sàn ICE vẫn ở mức thấp.

Sản lượng cà phê Colombia niên vụ 2025 - 2026 đạt 12,65 triệu bao, giảm 15% so với niên vụ trước. Đồng thời, tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE ở mức 238.976 bao, gần mức thấp nhất trong 27 năm, khiến thị trường lo ngại nguồn cung ngắn hạn. Đồng thời, đồng Real mạnh lên khiến nông dân Brazil thu được ít nội tệ hơn khi bán cà phê bằng USD, qua đó hạn chế lượng bán ra và góp phần đẩy giá cà phê Arabica tăng. Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê Robusta tiếp tục chịu áp lực giảm từ kỳ vọng nguồn cung vụ mới gia tăng, trong khi giá cà phê Arabica vẫn được hỗ trợ bởi tồn kho thấp và nguồn cung hạn chế.

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Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh

VOV.VN - Tối nay (24/10), tại Nhà văn hóa Vân Kiều - Pa Kô, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị diễn ra lễ khai mạc các hoạt động “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh”. Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình năm 2026.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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