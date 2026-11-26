Giá cà phê trung bình ở mức 70.100 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 26/11, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 69.500 - 70.300 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 70.100 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 70.300 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 70.000 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mốc 70.000 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng giá cà phê ở mức 69.500 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới sáng 26/11 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê diễn biến tăng giảm trái chiều trên hai sàn giao dịch quốc tế. Giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.734 - 2.822 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2027 trên sàn London giao dịch ở mức 2.798 USD/tấn, giảm 0,53%, tương đương giảm 15 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 275,65 US cent/lb, tăng 2,64%, tương đương 7,10 US cent/lb.

Giá cà phê thế giới giảm trên hai sàn giao dịch

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật, giá cà phê trên thị trường thế giới tối 25/11 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm trên hai sàn giao dịch. Giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.764 - 2.813 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2027 trên sàn London giao dịch ở mức 2.813 USD/tấn, giảm 1,44%, tương đương 41 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 268,55 US cent/lb giảm 2,11%, tương đương 5,80 US cent/lbm.

Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu robusta toàn cầu

Giá cà phê trong nước chiều 25/11, tại khu vực Tây Nguyên giảm 1.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 69.500 - 70.300 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 70.300 đồng/kg, so với phiên liền trước.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 70.000 đồng/kg, Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mốc 70.000 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng giá cà phê ở mức 69.500 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê robusta toàn cầu tăng 12,3% trong niên vụ 2025 - 2026

Xuất khẩu cà phê robusta toàn cầu tăng 12,3% trong niên vụ 2025 - 2026, lần đầu vượt 50 triệu bao. Việt Nam là động lực tăng trưởng chính, chiếm gần 60% lượng robusta xuất khẩu toàn cầu.

Theo Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu cà phê toàn cầu trong niên vụ 2025-2026 đạt 142,39 triệu bao, tăng 1% so với niên vụ trước. Trong đó, cà phê nhân xanh chiếm 87% tổng lượng xuất khẩu.

Đáng chú ý, xuất khẩu robusta đạt 50,1 triệu bao, tăng 12,3% so với mức 44,64 triệu bao của niên vụ trước. Tỷ trọng robusta trong tổng xuất khẩu cà phê nhân xanh toàn cầu tăng từ 36,5% lên 40,4%, lần đầu vượt ngưỡng 40%.

Việt Nam đóng góp phần lớn mức tăng trưởng này. Lượng robusta xuất khẩu của Việt Nam tăng 26,7%, từ 20,82 triệu bao lên 26,37 triệu bao, chiếm gần 60% tổng xuất khẩu robusta toàn cầu. Brazil và Ấn Độ cũng đóng góp đáng kể vào đà tăng.

Trong khi robusta tăng trưởng tích cực, xuất khẩu arabica toàn cầu giảm khoảng 5%, còn 73,8 triệu bao. Xuất khẩu cà phê của Brazil giảm 7,3%, xuống 40,2 triệu bao; Colombia giảm 11,2%, còn 12,39 triệu bao.

Tại khu vực châu Á và châu Đại Dương, xuất khẩu cà phê niên vụ 2025-2026 tăng 12,8%, đạt 51,21 triệu bao. Việt Nam đóng góp phần lớn mức tăng ròng 5,81 triệu bao của khu vực, với lượng xuất khẩu tăng thêm khoảng 5,2 triệu bao.