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Giá cà phê hôm nay 27/10: Giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt lao dốc

Thứ Ba, 01:00, 27/10/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt lao dốc trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Tại thị trường trong nước, giá cà phê trong nước dao động trong khoảng 89.000 - 89.500 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 89.500 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới giảm mạnh

Giá cà phê trên thị trường thế giới vào thời điểm tối 26/10 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London đóng cửa giảm 4,96%, tương đương giảm 163 USD/tấn so với phiên liền trước, về mức 3.125 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 cũng giảm về mức 299,0 US cent/lb, sau khi giảm 2,75% tương đương giảm 8,45 US cent/lb so với phiên trước.

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Giá cà phê Robusta chịu áp lực giảm trước hoạt động bán hàng gia tăng tại Brazil và triển vọng nguồn cung mới từ vụ thu hoạch tại Việt Nam. Ngược lại, Arabica tiếp tục được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế và lượng tồn kho trên sàn ICE ở mức thấp.

Giá cà phê trung bình ở mức 89.500 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước cuối ngày 26/10 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 89.000 - 89.500 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 89.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô đang là 89.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 89.500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 89.500 đồng/kg.

Nguyên nhân khiến giá cà phê nội địa chịu thêm sức ép xuất phát từ việc cả hai mặt hàng Robusta và Arabica trên thị trường quốc tế cùng hạ nhiệt trước đó. Bên cạnh đó, vụ thu hoạch mới tại Tây Nguyên đang bắt đầu tăng tốc, làm lượng hàng đưa ra thị trường gia tăng rõ rệt.

Trong thời gian tới, diễn biến giá cà phê trong nước sẽ chịu tác động chi phối trực tiếp từ tiến độ nguồn cung vụ mới của Việt Nam, triển vọng sản lượng tại Brazil, cũng như biến động trên các sàn giao dịch quốc tế. Giới phân tích nhận định, nếu nguồn hàng ra thị trường tăng nhanh nhưng lực mua không cải thiện tương ứng, giá cà phê nội địa có thể tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh.

Ngành cà phê Việt Nam đã khép lại niên vụ 2025/26 với kỷ lục kim ngạch xuất khẩu lịch sử đạt 8,5 tỷ USD (tăng 21% về sản lượng, đạt khoảng 1,8 triệu tấn). Tuy nhiên, bước sang vụ thu hoạch mới 2026/27, thị trường đang đối mặt với sự phân hóa khi khối lượng xuất khẩu tăng cao nhưng đơn giá xuất khẩu bình quân chịu sức ép giảm, do nguồn cung toàn cầu dần phục hồi.

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và VICOFA, sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ mới ước đạt khoảng 31,7 - 32,5 triệu bao (tương đương 1,9 triệu tấn), tăng nhẹ 2,5 - 6% nhờ các diện tích tái canh bước vào giai đoạn cho thu hoạch ổn định.

PV/VOV.VN
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