Giá cà phê trung bình 69.800 đồng/kg

Giá cà phê sáng 27/11, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng ngày 26/11ổn định so với chốt phiên giao dịch trước đó, hiện dao động trong khoảng 69.200 - 70.000 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 69.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 70.000 đồng/kg, ổn định so với chốt phiên giao dịch ngày 26/11.

Cùng thời điểm, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng có mức giá 69.700 đồng/, ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Còn tại Lâm Đồng giá cà phê ở mức 69.200 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta tiếp tục tăng

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 27/11 (theo giờ Việt Nam) ghi nhận đà tăng của cà phê Robusta.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2027 trên sàn London giao dịch ở mức 2.857 USD/tấn, tăng 2,11%, tương đương tăng 59 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 275,65 US cent/lb, không ghi nhận sự biến động so với phiên giao dịch trước đó.

Giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới tối 26/11 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng trên cả hai sàn giao dịch quốc tế. Giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.796 - 2.845 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2027 trên sàn London giao dịch ở mức 2.808 USD/tấn, tăng 0,36%, tương đương tăng 10 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 275,65 US cent/lb, tăng 2,64%, tương đương 7,10 US cent/lb.

Giá cà phê trung bình tiếp tục giảm

Giá cà phê chiều 26/11, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 26/11, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm 300 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 69.200 - 70.000 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 69.800 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 70.000 đồng/kg, sau khi giảm 300 đồng/kg so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Giá cà phê hôm nay 26/11: Giá cà phê trung bình ở mức 70.100 đồng/kg VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 69.500 - 70.300 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 70.100 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê diễn biến tăng giảm trái chiều trên hai sàn giao dịch quốc tế.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng có mức giá 69.700 đồng/kg sau khi giảm 300 đồng/kg so với đầu giờ sáng cùng ngày. Còn tại Lâm Đồng giá cà phê ở mức 69.200 đồng/kg, sau khi giảm 300 đồng/kg so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa) dự báo sản lượng cà phê robusta của Việt Nam trong niên vụ 2026-2027 sẽ tăng lên 2,1 triệu tấn, cao hơn 5% so với niên vụ trước.

Trong khi đó, theo truyền thông Brazil, một doanh nghiệp phát triển bất động sản tại Brazil đã triển khai dự án đưa 14.000 ha đất nông nghiệp vào khai thác, chủ yếu để trồng cà phê robusta, tại bang Espírito Santo, thuộc khu vực Đông Nam nước này.

Dự án hướng đến những nông dân muốn mở rộng quy mô sản xuất cà phê nhưng không còn quỹ đất để phát triển.

Brazil hiện là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Trong đó, bang Espírito Santo là vùng sản xuất cà phê robusta chủ lực, chiếm khoảng 25% tổng sản lượng cà phê của cả nước; phần còn lại chủ yếu là cà phê arabica.

Trái chiều với robusta, giá cà phê arabica tăng 2,8%, lên 2,70 USD/pound, sau khi trước đó giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng là 2,5865 USD/pound.