Giá cà phê hôm nay 27/3: Giá cà phê đồng loạt giảm trên cả 2 sàn quốc tế

Thứ Năm, 21:00, 26/03/2026
VOV.VN - Giá cà phê hôm nay 27/3, cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 giảm xuống 3.629 USD/tấn. Tương tự, cà phê Arabica giao tháng 3/2026 cũng giảm xuống có giá 316,10 USD/tấn.

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (26/3 - theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London có giá 3.629 USD/tấn. Cà phê Arabica giao tháng 3/2026 cũng giảm và có giá 316,10 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 26/3 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng giảm so với phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 92.200 đến 93.200 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 93.200 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 27 3 gia ca phe dong loat giam tren ca 2 san quoc te hinh anh 1

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 92.200 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông đều đồng giá là 93.200 đồng/kg.

Việt Nam là thị trường cung cấp cà phê lớn thứ hai cho Nhật Bản trong tháng đầu năm 2026, đạt 9,1 nghìn tấn, trị giá 42,7 triệu USD. Theo Hiệp hội Cà phê Nhật Bản, khoảng 74,3% người dân nước này uống cà phê thường xuyên. Tổng mức tiêu thụ năm 2025 đạt khoảng 397,3 nghìn tấn và được dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định, có thể đạt 473 nghìn tấn vào năm 2028 và khoảng 480 nghìn tấn vào năm 2030, tương ứng mức tăng trưởng trung bình khoảng 0,3%/năm.

gia ca phe hom nay 27 3 gia ca phe dong loat giam tren ca 2 san quoc te hinh anh 2

Việt Nam đứng thứ hai với 9,1 nghìn tấn, trị giá 42,7 triệu USD, giảm 2,8% về lượng và 14,9% về giá trị so với tháng 1/2025. Thị phần theo đó cũng thu hẹp từ 31,61% xuống còn 29,56%. Tuy vậy, với quy mô tiêu thụ lớn và ổn định, Nhật Bản vẫn là thị trường nhiều tiềm năng cho cà phê Việt Nam.

Ánh Phương/VOV.VN
Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 25/3: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng
Giá cà phê hôm nay 25/3: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, trên thị trường thế giới sáng 25/3 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê có xu hướng tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.374 – 3.704 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 25/3: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay 25/3: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, trên thị trường thế giới sáng 25/3 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê có xu hướng tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.374 – 3.704 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 24/3: Cà phê trong nước cao nhất 94.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 24/3: Cà phê trong nước cao nhất 94.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, mở phiên sáng 24/3, giá cà phê trong nước đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 94.000 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica đang ở trạng thái cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 24/3: Cà phê trong nước cao nhất 94.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 24/3: Cà phê trong nước cao nhất 94.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, mở phiên sáng 24/3, giá cà phê trong nước đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất ở khu vực Tây Nguyên là 94.000 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica đang ở trạng thái cùng giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 23/3: Giá cà phê trong nước cao nhất 94.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 23/3: Giá cà phê trong nước cao nhất 94.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 23/3 cà phê trong nước duy trì ổn định và đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất là 94.000 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica ổn định.

Giá cà phê hôm nay 23/3: Giá cà phê trong nước cao nhất 94.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 23/3: Giá cà phê trong nước cao nhất 94.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 23/3 cà phê trong nước duy trì ổn định và đi ngang so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất là 94.000 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica ổn định.

