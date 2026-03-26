Giá cà phê hôm nay 27/3: Giá cà phê đồng loạt giảm trên cả 2 sàn quốc tế

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (26/3 - theo giờ Việt Nam) đồng loạt giảm trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 3/2026 trên sàn London có giá 3.629 USD/tấn. Cà phê Arabica giao tháng 3/2026 cũng giảm và có giá 316,10 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 26/3 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng giảm so với phiên giao dịch sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 92.200 đến 93.200 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 93.200 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 92.200 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông đều đồng giá là 93.200 đồng/kg.

Việt Nam là thị trường cung cấp cà phê lớn thứ hai cho Nhật Bản trong tháng đầu năm 2026, đạt 9,1 nghìn tấn, trị giá 42,7 triệu USD. Theo Hiệp hội Cà phê Nhật Bản, khoảng 74,3% người dân nước này uống cà phê thường xuyên. Tổng mức tiêu thụ năm 2025 đạt khoảng 397,3 nghìn tấn và được dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định, có thể đạt 473 nghìn tấn vào năm 2028 và khoảng 480 nghìn tấn vào năm 2030, tương ứng mức tăng trưởng trung bình khoảng 0,3%/năm.

Việt Nam đứng thứ hai với 9,1 nghìn tấn, trị giá 42,7 triệu USD, giảm 2,8% về lượng và 14,9% về giá trị so với tháng 1/2025. Thị phần theo đó cũng thu hẹp từ 31,61% xuống còn 29,56%. Tuy vậy, với quy mô tiêu thụ lớn và ổn định, Nhật Bản vẫn là thị trường nhiều tiềm năng cho cà phê Việt Nam.