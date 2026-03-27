Giá cà phê hôm nay 28/3: Giá cà phê thế giới giảm nhẹ

Giá cà phê Robusta và Arabica giảm nhẹ

Giá cà phê thế giới ngày 27/3 - theo giờ Việt Nam trên 2 sàn giao dịch quốc tế giảm nhẹ trên cả 2 chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London giảm 0,06%, tương đương giảm 2 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.594 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 0,33%, tương đương giảm 1,05 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 306.60 cent/lb.

Giá cà phê trong nước giảm

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước ngày 27/3 tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh, dao động trong khoảng 91.700 - 92.700 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 92.700 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 92.500 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 700 đồng/kg so với hôm qua và được giao dịch ở mốc 92.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 500 đồng/kg so với hôm trước và ở mức giá 91.700 đồng/kg.