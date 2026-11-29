Giá cà phê hôm nay, trong nước tăng 2.400 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 28/11tại khu vực Tây Nguyên tăng 2.400 đồng/kg, dao động trong khoảng 72.000 - 73.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 73.000 đồng/kg, tăng 2.500 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê hôm nay bật tăng 2.400 đồng/kg tại Tây Nguyên, giao dịch phổ biến 72.000 - 73.000 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 72.700 đồng/kg, tăng 2.300 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 2.300 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 72.700 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 2.200 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 72.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 28/11 (theo giờ Việt Nam) đồng loạt tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.807 – 2.976 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2027 trên sàn London tăng 3,12%, tương đương 89 USD/tấn, giao dịch ở mức 2.946 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 ở mức là 280,85 US cent/lb, tăng 1,89% tương đương 5,2 US cent/lb so với cuối phiên liền trước..

Giá cà phê Robusta trên sàn ICE London phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất trong 3 năm gần đây là 2.709 USD/tấn. Đà phục hồi diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng nông dân tại Việt Nam – quốc gia sản xuất Robusta hàng đầu thế giới, đang cân nhắc giữ lại cà phê nếu giá tiếp tục giảm.

Giới giao dịch cho rằng, đà phục hồi này được hỗ trợ một phần bởi thông tin nông dân Việt Nam có thể hạn chế bán ra, giữ lại nguồn cung nếu giá tiếp tục đi xuống. Theo truyền thông địa phương, chi phí nhân công thu hoạch tăng cao trong khi giá bán liên tục đi xuống khiến một bộ phận nông dân không mặn mà với việc thu hoạch. Tính đến ngày 22/11, mới chỉ khoảng 15-16% sản lượng cà phê trên cả nước được thu hoạch.

Ngoài ra, tại nguồn cung Việt Nam, diễn biến thời tiết đang được thị trường đặc biệt quan tâm trong giai đoạn thu hoạch vụ mới. Điều kiện thời tiết bất lợi bị cho là có thể làm chậm tiến độ thu hoạch và đưa nguồn cung cà phê vụ mới ra thị trường, qua đó hỗ trợ giá cà phê Robusta giao dịch trên sàn.

Trong khi đó, nguồn cung cà phê Robusta tại hệ thống kho của Sở ICE Futures Europe tiếp tục suy giảm. Tính đến ngày 26/11, lượng tồn kho đạt chuẩn giảm còn 5.689 lô, thấp hơn 15,6% so với ngày 3/11. Sự sụt giảm lượng cà phê sẵn có trong hệ thống kho của sở giao dịch cũng góp phần tạo lực đỡ cho giá.

Ngoài ra, việc các quỹ đã tích lũy lượng lớn vị thế bán khiến dư địa gia tăng vị thế bán có thể bị thu hẹp. Trong trường hợp xuất hiện những yếu tố hỗ trợ đủ mạnh từ phía nguồn cung, hoạt động đóng vị thế bán hoặc chuyển sang mở vị thế mua của các quỹ có thể góp phần thúc đẩy đà phục hồi của giá cà phê Robusta.