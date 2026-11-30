Giá cà phê Robusta đi ngang

Giá cà phê hôm nay, cập nhật đầu giờ sáng ngày 30/11, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2027 trên sàn London có giá 2.946 USD/tấn đi ngang so với phiên liền trước. Cà phê Arabica giao tháng 12/2026 cũng đi ngang và có giá 280,85 US cent/lb.

Cà phê trong nước đầu giờ sáng ngày 30/11 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng đi ngang. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng từ 72.000 - 73.000 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 72.800 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước có giá 72.000-73.000 đồng/kg

Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 72.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, Gia Lai giá cà phê được thu mua là 72.700 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông giá cà phê được thu mua là 73.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước lao dốc

Giá cà phê liên tục giảm sâu trong nhiều phiên, có thời điểm mất 500-600 USD/tấn chỉ sau 13-14 phiên, khiến thị trường xuất khẩu và người trồng cà phê bất ngờ.

Thời điểm này, nông dân tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng đang bước vào vụ thu hoạch cà phê - mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một vụ mùa giá cao, giá cà phê liên tục giảm sâu, khiến niềm vui thu hoạch của người trồng vơi đi đáng kể.

Sáng 28/11, giá cà phê tại một số vùng trọng điểm Tây Nguyên đảo chiều tăng trở lại sau nhiều phiên giảm liên tiếp. Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 72.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, Gia Lai giá cà phê được thu mua là 72.700 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông giá cà phê được thu mua là 73.000 đồng/kg.

Dù có dấu hiệu phục hồi, mức giá hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm cà phê từng vượt mốc 100.000 đồng/kg trong vụ trước.

Đại diện Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột cho rằng, giá cà phê giảm chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có cung - cầu, biến động tỷ giá và tình hình kinh tế thế giới. Đặc biệt, vào mùa thu hoạch, nông dân và các nước sản xuất thường đẩy mạnh bán hàng, tạo áp lực lên giá. Bên cạnh đó, việc đồng nội tệ Brazil mất giá khiến nước này tăng bán cà phê để thu về ngoại tệ, góp phần gia tăng nguồn cung trên thị trường. Tuy nhiên, tốc độ giảm nhanh và liên tiếp trong 13-14 phiên, với mức giảm khoảng 500-600 USD/tấn là diễn biến ngoài dự kiến.