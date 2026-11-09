Giá cà phê hôm nay 31/8: Cà phê trong nước tăng, giá cao nhất 84.700 đồng/kg

Cà phê thế giới Arabica và Robusta duy trì mạch tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới vào lúc 21h00 tối 30/8 (theo giờ Việt Nam), đang ở trạng thái cùng tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London đang ở mức 3.285 USD/tấn, tăng 0,89% tương đương tăng 29 USD/tấn so với cuối phiên liền trước.

Cùng ở chiều tăng, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 đang là 280 US cent/lb, tăng 1,03% tương đương tăng 2,85 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê hôm nay trên sàn giao dịch London

Giá cà phê trong nước cao nhất 84.700 đồng/kg

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 8/11 ngang bằng so với phiên trước và sáng cùng ngày. Hiện giá cà phê khu vực Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 84.000 - 84.700 đồng/kg, giá bán trung bình 84.600 đồng/kg.

Chi tiết tại tỉnh Lâm Đồng, giá thu mua cà phê nhân xô đến cuối ngày 8/11 đang là 84.000 - 84.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở tỉnh Đắk Lắk hiện đang giao dịch ở mức 84.500 đồng/kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi đang cùng ở mức 84.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 8/11 đang ở mức từ 84.000 - 84.700 đồng/kg

Xuất khẩu cà phê sang Thái Lan giảm cả về lượng và giá trị

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Thái Lan trong tháng 9/2026 đạt 2.400 tấn, trị giá 19,8 triệu USD, giảm 8,4% về lượng và giảm 7,8% về trị giá so với tháng 8/2026, giảm mạnh 36,0% về lượng và giảm 37,7% về trị giá so với tháng 9/2025. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê sang Thái Lan đạt 28.900 tấn, trị giá 219,6 triệu USD, giảm 8,2% về lượng và giảm 12,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Trước đó trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê Robusta và cà phê Arabica sang Thái Lan tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2025, trong khi xuất khẩu cà phê chế biến giảm. Cụ thể, xuất khẩu cà phê Robusta sang Thái Lan đạt 7.100 tấn, trị giá 27,4 triệu USD, tăng 45,9% về lượng và tăng 11,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 13,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê tới thị trường này trong 8 tháng đầu năm 2026.

Xuất khẩu cà phê Arabica sang Thái Lan đạt 849 tấn, trị giá 5,1 triệu USD, tăng 65,7% về lượng và tăng 57,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Trái lại, xuất khẩu cà phê chế biến tới thị trường này giảm 13,0% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 167,2 triệu USD, chiếm 83,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê sang Thái Lan.