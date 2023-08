Giá cà phê hôm nay 3/8: Trong nước tăng cao nhất lên 67.300 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đồng loạt tăng

Thị trường cà phê trong nước ngày 3/8 tăng đồng loạt tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Cập nhật giá cà phê mới nhất dao động trong khoảng 66.400 - 67.300 đồng/kg, giá trung bình ở mức 66.600 đồng/kg, tăng trung bình khoảng 400 đồng/kg so với ngày 2/8.

Cụ thể, giá thu mua cà phê nhân, cà phê tươi tại tỉnh Lâm Đồng đã tăng từ từ 66.100 đồng/kg lên mức 66.400 đồng/kg (tăng 300 đồng/kg). Trong khi đó, giá thu mua cà phê cao nhất tại tỉnh Đắk Nông hiện đã lên mức 67.300 đồng/kg.

Giá cà phê tại một số địa phương khác cũng biến động tăng so với những ngày trước. Cụ thể, cà phê tại huyện Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua với giá 66.100 đồng/kg (tăng 400 đồng/kg). Giá cà phê tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng tăng lên 66.900 đồng/kg (giảm 300 đồng/kg) so với ngày 2/8.

Thị trường cà phê thế giới chốt phiên giao dịch 2/8. Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 trên sàn London tiếp tục tăng 1,48% tương đương 39 USD/tấn so với đầu phiên 2/8, còn ở mức 2.674 USD/tấn. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9 ở mức 166,95 US cent/lb, tăng 1,46% tương đương 2,40 US cent/lb so với đầu phiên.

Giá cà phê thế giới mở phiên giao dịch ngày 2/8. Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2023 tiếp tục tăng 0,83%, tương đương 18 USD/tấn so với cuối phiên 1/8 lên mức 2.653 USD/tấn. Đầu phiên giao dịch 2/8, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 9/2023 còn ở mức 164,25 US cent/lb, giảm 1,18%, tương đương 0,30 US cent/lb so với cuối phiên 1/8.

Thị trường cà phê trong nước cập nhật đến cuối ngày 2/8. Giá thu mua cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 66.100 - 66.900 đồng/kg, giá trung bình ở mức 66.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá thu mua cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng đang ở mức 66.100 đồng/kg. Trong khi đó, giá thu mua cà phê cao nhất vẫn ở tỉnh Đắk Nông với mức giá 66.900 đồng/kg. Giá cà phê tại huyện Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang được thu mua với giá 66.700 đồng/kg. Giá cà phê tại 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng tăng lên 66.600 đồng/kg.

Theo quy định chống phá rừng châu Âu (EUDR), 100% một số sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đặc biệt là cà phê khi nhập khẩu vào thị trường châu Âu đều cần có thông tin định vị (GPS) đến từng vườn, dựa trên đó xác nhận về nguy cơ gây mất rừng bằng các hệ thống giám sát viễn thám. EUDR chính thức có hiệu lực vào tháng 12/2024 nhưng đối với các DN vừa và nhỏ, thời hạn này được lùi xuống tháng 6/2025.

EUDR mang đến những thách thức đáng kể cho ngành cà phê Việt Nam, đặc biệt là trong việc tuân thủ tiêu chuẩn bền vững và duy trì quyền tiếp cận thị trường EU. Thời gian để Việt Nam chuẩn bị cũng rất gấp rút, chỉ trong vòng 18 - 24 tháng.

Hiệp hội Cà phê - Cacao Việt Nam (Vicofa) cho biết, các vùng trồng cà phê Việt Nam rất manh mún, nhỏ lẻ nên việc tuân thủ sẽ đòi hỏi mất nhiều thời gian và công sức. Theo đó, hiện cả nước có hơn 1 triệu hộ trồng cà phê trong đó 70% hộ tham gia có diện tích dưới 0,5 ha nên chi phí tuân thủ rất tốn kém, trong khi biên lợi nhuận ngành cà phê rất mỏng.