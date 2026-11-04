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Giá cà phê hôm nay 4/11: Giá cà phê trong nước cao nhất 84.500 đồng/kg

Thứ Tư, 09:32, 04/11/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, phiên giao dịch sáng 4/11, giá cà phê các tỉnh khu vực Tây Nguyên ổn định so với phiên liền trước. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 84.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đều giảm.

Giá cà phê trong nước giao dịch mức 84.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng 4/11 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 84.000 - 84.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 84.500 đồng/kg, ổn định so với chốt phiên liền trước.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 84.500 đồng/kg, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đi ngang so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 84.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê ở mức giá 84.000 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng ngày 4/11 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng giảm.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giảm 0,95%, tương đương giảm 31 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.225 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 283,95 US cent/lb, giảm 2,79% tương đương giảm 8,15 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước tăng giao dịch mức 84.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 3/11 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 84.000 - 84.500 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 84.500 đồng/kg, ổn định so với phiên liền trước.

gia ca phe hom nay 4 11 gia ca phe trong nuoc cao nhat 84.500 dong kg hinh anh 1
Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước có xu hướng giảm

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 84.500 đồng/kg, không thay đổi so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 200 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 84.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 200 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 84.000 đồng/kg.

Hiện tượng lệch pha này được giới phân tích giải thích rằng, thị trường cà phê trong nước đang chịu áp lực ngắn hạn từ nguồn cung vụ thu hoạch mới bắt đầu gia tăng. Việc các đại lý thu mua điều chỉnh giảm giá phản ánh tâm lý thận trọng, ưu tiên giải phóng hàng tồn để sẵn sàng dòng vốn cho đợt thu hái cao điểm đang đến gần.

Ngoài ra, biến động của tỷ giá cũng khiến biên độ chênh lệch giữa giá thế giới quy đổi và giá thu mua tại vườn bị thu hẹp đáng kể.

Giới giao dịch dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang hoặc chịu áp lực giảm nhẹ quanh vùng 84.000 - 86.000 đồng/kg khi nguồn cung vụ mới tràn ra thị trường. Tuy nhiên, đà suy giảm khó kéo dài sâu do được nâng đỡ vững chắc bởi xu hướng tăng trên hai sàn thế giới và nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu cuối năm vẫn rất lớn. Khi lực bán xả hàng đầu mùa dịu bớt, giá cà phê trong nước sẽ sớm tìm lại điểm cân bằng và phục hồi theo quỹ đạo chung của thị trường toàn cầu.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng ngày 3/11 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.193 – 3.224 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 2,49%, tương đương 79 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.256 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 292,10 US cent/lb, tăng 1,71% tương đương 4,9 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

gia ca phe hom nay 4 11 gia ca phe trong nuoc cao nhat 84.500 dong kg hinh anh 2
Ảnh minh họa: KT

Bước sang niên vụ 2026-2027, USDA dự báo sản lượng cà phê Việt Nam đạt 32,5 triệu bao, tăng khoảng 2,5% so với vụ trước. Trong đó, robusta được dự báo đạt 31,4 triệu bao. Với tỷ trọng khoảng 38-39% sản lượng Robusta toàn cầu, Việt Nam tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc định hình nguồn cung mặt hàng này. Việt Nam bước vào niên vụ cà phê 2026-2027 trong bối cảnh nguồn cung thế giới phục hồi. Tuy nhiên, lượng tồn kho thấp và những bất ổn về thời tiết có thể khiến diễn biến giá robusta trở nên khó dự đoán.

Trong khi đó, theo số liệu từ văn phòng thương mại địa phương công bố, xuất khẩu cà phê robusta từ đảo Sumatra của Indonesia trong tháng 9 đạt 24.498 tấn, giảm mạnh 38,8% so với cùng kỳ năm ngoái. So với tháng trước, lượng cà phê xuất khẩu cũng giảm đáng kể, từ mức 30.872,3 tấn trong tháng 8.

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Giá cà phê hôm nay 3/11: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước sáng ngày 3/11, giá cà phê thế giới trên cả hai sàn London và New York đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 2,49%, tương đương 79 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.256 USD/tấn.

PV/VOV.VN
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