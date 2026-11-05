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Giá cà phê hôm nay 5/11: Giá cà phê trong nước giảm trung bình 500 đồng/kg

Thứ Năm, 01:00, 05/11/2026
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VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (5/11), giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm so với phiên giao dịch liền trước. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm ở mức 84.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế tăng giảm trái chiều.

Giá cà phê trong nước cao nhất 84.000 đồng/kg

Theo cập nhật của giacaphe.com, giá cà phê trong nước tại khu vực Tây Nguyên chiều 4/11 dao động trong khoảng 83.300 - 84.000 đồng/kg, giảm trung bình 500 đồng/kg so với phiên trước.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông cũ, thương lái thu mua cà phê ở mức 84.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên liền trước.

Tương tự, giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cũng cùng được giao dịch ở mức 84.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng 4/11.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm 700 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 83.300 đồng/kg.

gia ca phe hom nay 5 11 gia ca phe trong nuoc giam trung binh 500 dong kg hinh anh 1
Giá cà phê chiều 4/11 giảm.

Như vậy, giá cà phê trong nước tiếp tục nối dài đà giảm, đưa mặt bằng thu mua tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên xuống còn 83.300 - 84.000 đồng/kg.

So với mức đỉnh trên 94.000 đồng/kg hồi giữa tháng 10, giá cà phê tại một số địa phương đã giảm hơn 10.000 đồng/kg. Đà giảm này tiếp nối nhịp lao dốc 2.500 - 2.700 đồng/kg trong tuần trước, đưa mặt bằng giá nội địa về mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6/2026.

Tháng 11 là thời điểm hoạt động thu hoạch cà phê tại Tây Nguyên bước vào giai đoạn cao điểm. Lượng cà phê vụ mới đưa ra thị trường gia tăng, giúp các doanh nghiệp thu mua giảm bớt áp lực cạnh tranh. Tuy nhiên, sản lượng thực tế bán ra thị trường hiện vẫn còn hạn chế.

Mặt bằng giá 83.300 - 84.000 đồng/kg thấp hơn khá nhiều so với kỳ vọng, khiến người trồng cà phê chưa muốn đẩy nhanh tiến độ thu hái, phơi sấy và vẫn hạn chế bán ra. Bên cạnh đó, thời tiết bất lợi hồi đầu năm khiến một phần nhỏ sản lượng cà phê vụ này có kích thước hạt nhỏ và màu sẫm hơn.

Giới giao dịch nhận định, áp lực bán ra trên các sàn kỳ hạn quốc tế, kết hợp với nguồn cung từ vụ thu hoạch mới, có thể tiếp tục gây sức ép lên giá cà phê trong nước. Thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy, đi ngang hoặc chỉ biến động nhẹ trước khi xuất hiện những tín hiệu cân bằng mới.

Giá cà phê thế giới tăng giảm trái chiều

Giá cà phê trên thị trường thế giới chiều ngày 4/11 (theo giờ Việt Nam) có sự thay đổi khác nhau

gia ca phe hom nay 5 11 gia ca phe trong nuoc giam trung binh 500 dong kg hinh anh 2
gia ca phe hom nay 5 11 gia ca phe trong nuoc giam trung binh 500 dong kg hinh anh 3

Cụ thể, trái với phiên giao dịch trước đó, chiều 4/11 giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 0,28%, tương đương tăng 9 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.265 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2026 là 281,65 US cent/lb, giảm 0,92% tương đương giảm 2,60 US cent/lb so với phiên liền trước.

Trong ngắn hạn, giá cà phê thế giới có thể tiếp tục biến động theo hướng thận trọng, chịu sức ép khi nguồn cung vụ mới từ Việt Nam và Brazil được đưa ra thị trường. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết tại các vùng trồng cà phê, tốc độ thu hoạch và bán hàng của nông dân sẽ là những yếu tố có thể tạo ra các nhịp phục hồi.

Lê Thanh/VOV.VN
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