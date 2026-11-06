Giá cà phê hôm nay 6/11: Cà phê trong nước tăng nhẹ lên mức 84.100 đồng/kg

Giá cà phê trong nước tăng

Giá cà phê hôm nay, cập nhật đầu giờ sáng ngày 6/11 tăng - giảm trái chiều trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London có giá 3.243 USD/tấn tăng nhẹ so với phiên liền kề trước. Ngược lại, cà phê Arabica giao tháng 12/2026 giảm nhẹ và có giá 279,75 US cent/lb.

Cà phê trong nước đầu giờ sáng ngày 6/11 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng tăng nhẹ so với phiên giao dịch liền kề trước. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 83.500 đến 84.300 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 84.100 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 83.500 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai có giá là 84.000 đồng/kg, Đắk Lắk có giá là 84.100 đồng/kg. Cao nhất là Đắk Nông có giá 84.300 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê đạt kỷ lục mang về 8,5 tỷ USD

Niên vụ cà phê 2025-2026 ghi nhận kim ngạch xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay, đạt khoảng 8,5 tỷ USD. Tuy nhiên, giá cà phê giảm khiến mức tăng về giá trị thấp hơn nhiều so với sản lượng xuất khẩu.

Theo số liệu được Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA) công bố, sản lượng cà phê Việt Nam trong niên vụ 2025-2026 ước đạt gần 1,9 triệu tấn, tăng 6-10% so với vụ trước. Trong đó, Robusta chiếm hơn 90% tổng sản lượng.

Xuất khẩu đạt khoảng 1,8 triệu tấn, tăng 21% so với niên vụ 2024-2025. Dù vậy, kim ngạch chỉ tăng khoảng 1%, đạt 8,5 tỷ USD. Chênh lệch này chủ yếu đến từ việc giá cà phê đã giảm so với giai đoạn đạt đỉnh trước đó.

Cà phê nhân vẫn chiếm phần lớn lượng hàng xuất khẩu, với khoảng 1,65 triệu tấn, mang về gần 7 tỷ USD. So với niên vụ trước, sản lượng tăng 21,4% nhưng giá trị giảm 1,5%.

Cà phê chế biến tiếp tục tăng trưởng

Bên cạnh xuất khẩu cà phê nhân, nhóm sản phẩm chế biến ghi nhận kết quả tích cực với khoảng 142.600 tấn, đạt kim ngạch 1,5 tỷ USD. Sản lượng tăng 15%, còn giá trị tăng 14% so với niên vụ trước.

Đây là lĩnh vực đang thu hút thêm đầu tư từ các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt ở mảng rang xay, cà phê hòa tan và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Về thị trường tiêu thụ, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục là khách hàng lớn nhất, chiếm hơn 38% xuất khẩu cà phê Việt Nam. Mỹ và Nhật Bản vẫn là những thị trường quan trọng, trong khi nhu cầu từ Trung Quốc đang mở rộng, nhất là đối với cà phê hòa tan.

Cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng, việc truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng trở nên quan trọng. Theo thông tin được đưa ra tại hội nghị, những lô cà phê đáp ứng yêu cầu của Quy định chống phá rừng EU (EUDR) có thể được người mua trả thêm khoảng 50 USD/tấn.