Giá cà phê hôm nay 7/12: Giá cà phê trong nước vượt 60.000 đồng/tấn

Giá cà phê trong nước vượt 60.000 đồng/tấn

Giá cà phê trong nước sáng 7/12/2023 như sau, giá cà phê bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, mức tăng từ 700 - 900 đồng/kg. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 60.200 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk là 60.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ngày 7/12/2023 ở mức giá khá với 60.300 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 60.400 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 59.900 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay (ngày 7/12) tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay được mua cao nhất; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 60.400 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 60.500 đồng/kg.

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa) dự kiến sản lượng cà phê trong niên vụ 2023/2024, chủ yếu là cà phê Robusta sẽ giảm xuống ở mức 1,6 – 1,7 triệu tấn, giảm khoảng 10% so với niên vụ trước vì thời tiết bất lợi và do nhà nông gia tăng diện tích xen canh.

Giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 7/12 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London tăng dao động ở mức 2.436 - 2.652 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 trên sàn London giảm 0,81%, tương đương 21 USD/tấn, giao dịch ở mức 2.564 USD/tấn.

Trong khi đó, mở đầu phiên giao ngày 7/12, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 175,25 US cent/lb, giảm 4,63% tương đương 8,5 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Báo cáo thị trường tháng 10 của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho thấy xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng đạt 9,53 triệu bao, tăng 0,84% so với cùng kỳ năm trước chỉ ở mức 9,45 triệu bao do có sự tắt nghẽn tại các cảng xuất khẩu nông sản. ICO dự kiến sẽ có sự thặng dư nhỏ trong niên vụ 2023/2024 khoảng 1 triệu bao so với mức thiếu hụt 4,9 triệu bao trong niên vụ trước.

Theo ICO, sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2023/2024 dự kiến tăng 5,8% so với vụ trước, lên ở mức 178 triệu bao, trong đó cà phê Arabica tăng 8,7% lên 102,2 triệu bao và cà phê Robusta tăng 2,2% lên 75,8 triệu bao. Trong khi dự kiến tiêu thụ cà phê toàn cầu tăng 2,2% lên ở mức 177 triệu bao.

Giá cà phê Robusta, Arabica bất ngờ quay đầu giảm

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (6/12 - theo giờ Việt Nam) cùng có biến động giảm trên 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 trên sàn London đã giảm 0,50%, tương đương 13 USD/tấn so với cuối phiên trước về mức 2.572 USD/tấn. Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2024 trở về mức 179,35 US cent/lb, sau khi giảm 2,39% tương đương 4,40 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Thị trường cà phê trong nước tăng cao nhất 900 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đến cuối ngày 6/12 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên vẫn dao động trong khoảng 59.600 - 60.500 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 60.200 đồng/kg, sau khi tăng từ 700 - 900 đồng/kg so với cuối ngày 5/12 từ phiên sáng nay.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô sau khi tăng 900 đồng/kg so phiên trước đã lên mức 59.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở huyện Cư M'gar; thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk hiện đang là 60.500 đồng/kg, sau khi tăng 800 đồng/kg so với cuối ngày 5/12.

Tại một số địa phương khác, giá cà phê cũng đồng loạt tăng từ sáng nay, như ở Đắk Nông, cà phê đang có giá 60.400 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 60.300 đồng/kg sau khi tăng 800 đồng/kg so cuối phiên 5/12.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên ngày 6/12 có nơi tăng 900 đồng/kg

Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 11/2023, giá cà phê Robusta và Arabica tăng mạnh do lo ngại nguồn cung thiếu hụt. Dự báo giá cà phê Robusta sẽ tăng trong ngắn hạn. Theo báo cáo của Bộ phận nông nghiệp nước ngoài (FAS), trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nguồn cung cà phê cà phê Robusta cho thị trường tiêu thụ toàn cầu từ các nước sản xuất chính ở khu vực Đông Nam Á có khả năng giảm đã thúc đẩy các quỹ và đầu cơ quay lại thị trường kỳ hạn tăng mua, tuy với khối lượng chưa nhiều do sự thận trọng từ vấn đề lãi suất tiền tệ.

Tại Việt Nam, FAS ước tính sản lượng niên vụ 2023/2024 sẽ giảm xuống 27,8 triệu bao từ ước tính 31,3 triệu bao hồi tháng 5/2023 do thời tiết không thuận lợi. Ước tính tồn kho gối vụ chuyển sang giảm xuống chỉ còn 390.000 bao thay vì 2,76 triệu bao như ước tính trước đó.

FAS cũng dự báo tổng sản lượng cà phê của Indonesia niên vụ 2023/2024 sẽ giảm 18,14% so với niên vụ cà phê 2022/2023 trước đó, xuống ở mức 9,7 triệu bao. Dự kiến Indonesia sẽ ưu tiên cà phê nguyên liệu cho ngành công nghiệp trong nước, chỉ dành cho xuất khẩu khoảng 5 triệu bao cà phê hạt, giảm tới 35,02% so với niên vụ trước.