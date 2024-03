Giá cà phê hôm nay 7/3: Cà phê trong nước tiếp tục duy trì mức tăng cao

Giá cà phê trong nước tiếp tục duy trì mức tăng cao

Giá cà phê trong nước sáng nay 7/3 tiếp tục duy trì mức tăng cao và lập đỉnh giá mới. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 87.400 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 87.600 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá khá cao với 87.400 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 87.600 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 87.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 87.400 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 87.500 đồng/kg.

Tại thị trường thế giới, giá cà phê sáng nay (7/3 - theo giờ Việt Nam) cùng tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta dao động ở mức 3.172 - 3.328 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2024 trên sàn London ở mức 3.309 USD/tấn, tăng 4,06%, tương đương tăng 129 USD/tấn so cuối phiên liền trước.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2024 đang là 186,3 US cent/lb, tăng 1,61% tương đương tăng 2,95 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Thị trường cà phê thế giới cùng phục hồi tăng trên 2 sàn giao dịch

Giá cà phê thế giới vào lúc 21h00 tối nay (6/3 - theo giờ Việt Nam) cùng hồi phục lên trạng thái tăng trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê Robusta dao động ở mức 3.172 - 3.240 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2024 trên sàn London ở mức 3.232 USD/tấn, tăng 1,64%, tương đương tăng 52 USD/tấn so cuối phiên liền trước.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 5/2024 đang là 184,95 US cent/lb, tăng 0,87% tương đương tăng 1,60 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê trong nước tăng tiếp 500 - 800 đồng/kg

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 6/3 tăng tiếp so với đầu phiên sáng. Giá bán cà phê tại khu đang vực dao động trong khoảng 87.000 - 87.600 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 87.400 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô sau khi tăng 800 đồng/kg so với phiên sáng, hiện giá bán đã lên mức 87.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở huyện Cư M'gar; thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang là 87.500 đồng/kg, sau khi tăng 500 đồng/kg so với đầu phiên sáng 6/3.

Tại một số địa phương khác, giá cà phê cuối ngày hôm nay cũng tăng so với phiên giao dịch sáng. Như ở Đắk Nông, cà phê vẫn đang có giá cao nhất khu vực là 87.600 đồng/kg, vì đã tăng tiếp 500 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng ở mức 87.400 đồng/kg sau khi tăng 600 đồng/kg so với phiên sáng.

Xuất khẩu cà phê Việt Nam tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, cuối tháng 2/2024, đà tăng giá cà phê Robusta chậm lại, trong khi giá cà phê Arabica giảm do lo ngại rủi ro tăng cao trước khả năng kinh tế Mỹ sẽ suy thoái trở lại, khiến các quỹ và đầu cơ dịch chuyển dòng vốn đi tìm kiếm các thị trường có mức lợi nhuận hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, báo cáo tồn kho tăng mạnh đã gây ra hiện tượng bán tháo của các quỹ và nhà đầu cơ, khiến giá cà phê chịu ảnh hưởng.

Số liệu ước tính xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2024

Bộ này dự báo, giá cà phê thế giới sẽ chịu áp lực giảm trong thời gian tới do hoạt động bán tháo của các quỹ và nhà đầu cơ, bất chấp lo ngại nguồn cung đang bị thắt chặt vì vấn đề vận tải hàng hải quốc tế và nhu cầu toàn cầu về cà phê ngày càng cao. Nhận định trên dựa vào các yếu tố như dữ liệu báo cáo tồn kho của ICE tăng đáng kể trên cả hai sàn giao dịch quốc tế.

Cụ thể, tính đến ngày 23/2, tồn kho cà phê Robusta do sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát tăng 2.910 tấn (tương đương mức tăng 14,5%) so với tuần trước, lên mức 23.000 tấn (khoảng 383.333 bao, bao 60 kg); Số liệu ước tính xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2024 và dự kiến sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2024/2025 cao hơn các dự báo trước đó, do thời tiết khô hạn đã giảm bớt. Trong khi biến động tỷ giá USD/BRL đã khuyến khích người Brazil đẩy mạnh bán cà phê xuất khẩu.