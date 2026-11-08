Giá cà phê hôm nay 8/11: Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục tăng

Giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục tăng

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trên thị trường thế giới vào thời điểm tối 7/11 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục tăng trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 0,89%, tương đương tăng 29 USD/tấn so với phiên trước, giá bán đang là 3.285 USD/tấn.

Cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 1,03%, tương đương tăng 2,85 US cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán đang là 280 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước tăng 300 đồng/kg

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 7/11 tăng 300 đồng/kg. Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 84.000 - 84.700 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 84.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 7/11: Giá cà phê trong nước trung bình 84.200 đồng/kg VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước dao động trong khoảng 83.600 - 84.500 đồng/kg. Giá cà phê trung bình ở mức 84.200 đồng/kg. Tại thị trường thế giới, giá cà phê triếp tục tăng trên cả 2 sàn giao dịch quốc tế.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 84.700 đồng/kg, sau khi tăng 200 đồng/kg so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 84.500 đồng/kg, sau khi tăng 300 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 84.500 đồng/kg, sau khi tăng 500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê hiện có mức giá thấp nhất, hiện giao dịch ở mức 84.000 đồng/kg, sau khi tăng 400 đồng/kg.

Tổng kết niên vụ cà phê 2025-2026, theo số liệu của Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,8 triệu tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu khoảng 8,5 tỷ USD, tăng 21% về khối lượng và tăng 1% về kim ngạch so với niên vụ 2024-2025. Đây là mức kim ngạch xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay của ngành hàng. Trong đó, cà phê nhân xanh xuất khẩu đạt 1,65 triệu tấn, kim ngạch gần 7 tỷ USD, tăng 21,4% về khối lượng nhưng giảm 1,5% về kim ngạch so với niên vụ 2024-2025.

Dù đạt kết quả khả quan, sản xuất cà phê niên vụ 2025-2026 của Việt Nam vẫn đối mặt với một số khó khăn lớn như: Chi phí vật tư nông nghiệp như giá phân bón và chi phí nhân công tăng cao, làm thu hẹp biên lợi nhuận thực tế của nông dân. Hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa nắng thất thường do biến đổi khí hậu dẫn đến ảnh hưởng của tại Tây Nguyên vào giai đoạn nuôi trái tỷ lệ hạt nhỏ gia tăng ở một số vùng...