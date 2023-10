Giá cà phê hôm nay 9/9: Giá cà phê Arabica tiếp tục giảm

Giá cà phê Arabica quay đầu tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 9/9 (theo giờ Việt Nam); so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.240- 2.432 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London ổn định ở mức 2.407 USD/tấn.

Trong khi đó, mở đầu phiên giao ngày 9/9, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 148,65 US cent/lb, giảm 0,77% tương đương 1,15 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Theo các chuyên gia, DXY tiếp nối đà tăng lên mức cao gần 6 tháng đã đè nặng lên giá cả hàng hóa nói chung (trong đó có giá cà phê) khi các tiền tệ mới nổi bị sụt giảm giá trị. Các quỹ và đầu cơ trên các sàn hàng hóa đẩy mạnh thanh lý vị thế ròng. Giá cà phê thế giới bị rơi vào thế bất lợi kép khi đồng Reais giảm giá thì người Brasil càng bán mạnh.

Bên cạnh đó, thị trường cà phê thế giới đang lo ngại hiện tượng thời tiết El Nino dự báo xuất hiện vào cuối năm nay và sẽ gây khô hạn một phần cho các quốc gia sản xuất cà phê chính quanh vành đai Thái Bình Dương, trong khi khối lượng cà phê được chứng nhận trên cả hai sàn vẫn ở mức rất thấp.

Giá cà phê trong nước giữ nguyên so với ngày 8/9

Giá cà phê trong nước sáng ngày 9/9/2023 như sau, hiện mức giá trung bình 64.900 đồng/kg, giá cao nhất tại tỉnh Đắk Nông với giá 65.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum đứng ở mức giá 64.900 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê được thu mua với giá cao nhất là 65.500 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 64.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk hôm nay ở huyện Cư M'gar giá cà phê hiện ở mức 65.200 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 65.300 đồng/kg.

Thị trường cà phê thế giới có tăng - giảm

Giá cà phê thế giới lúc 21h00 tối 27/10 (theo giờ Việt Nam) có biến động tăng và giảm khi mở phiên 27/10 trên 2 sàn giao dịch quốc tế.

Theo đó, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 trên sàn London giảm 0,04% so với cuối phiên trước, tương đương 1 USD/tấn về mức 2.419 USD/tấn. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2023 đang ở mức 162,10 US cent/lb, sau khi tăng 0,56% tương đương 0,90 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 trên sàn London giảm 0,04% so với cuối phiên trước

Giá cà phê trong nước trung bình 60.200 đồng/kg

Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đến cuối ngày 27/10 vẫn duy trì ở mức thấp hơn 400 - 600 đồng/kg so với ngày hôm trước. Giá bán cà phê trên thị trường khu vực đang dao động trong khoảng 59.600 - 60.400 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 60.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô sau khi giảm 600 đồng/kg so với hôm qua đang còn mức 59.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê ở huyện Cư M'gar; thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk đang hiện tại là 60.400 đồng/kg, sau khi giảm 600 đồng/kg so với cuối ngày hôm trước.

Tại một số địa phương khác trong ngày 27/10 giá cà phê cũng giảm, như ở Đắk Nông cà phê giảm 400 đồng/kg và giá giao dịch đang ở 60.400 đồng/kg. Sau khi giảm 500 đồng/kg so với hôm qua, thời điểm này giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng duy trì ở mức 60.300 đồng/kg.

Đắk Lắk chỉ thị không thu hái cà phê xanh

Chuẩn bị vào vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2023-2024, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Chỉ thị nhằm bảo đảm cho việc sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cà phê đạt hiệu quả cao.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cà phê trên địa bàn lập kế hoạch và tăng cường công tác bảo vệ nghiêm ngặt diện tích cà phê đến kỳ thu hoạch.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không thu hái cà phê xanh, bảo đảm tỷ lệ cà phê chín khi hái đạt trên 85% (trường hợp tận thu cuối vụ, tỷ lệ quả chín tối thiểu đạt 80%). Đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp thu hái, mua bán cà phê non; hướng dẫn người dân chuẩn bị sân phơi, máy sấy đề phòng trường hợp thời điểm thu hoạch gặp mưa kéo dài ảnh hưởng đến chất lượng cà phê.

Các tỉnh Tây Nguyên chuẩn bị vào vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2023-2024

Xuất khẩu cà phê sang Italy giảm 48,5% về lượng

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, 9 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang thị trường Italy đạt 117,85 nghìn tấn, trị giá 262 triệu USD, tăng 6,7% về lượng và tăng 10,8% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng tháng 9/2023, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Italy giảm mạnh 48,5% về lượng và giảm 45,3% về trị giá so với tháng 8/2023, so với tháng 9/2022 giảm 70,1% về lượng và giảm 63,5% về trị giá.

Eurostat cũng mới công bố số liệu thống kê thị trường cà phê. Theo đó, 8 tháng đầu năm 2023, Italy nhập khẩu cà phê từ thị trường ngoại khối EU đạt 425,8 nghìn tấn, trị giá xấp xỉ 1,32 triệu EUR (tương đương 1,39 triệu USD), tăng 0,6% về lượng và tăng 1,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng tháng 8/2023, Italy nhập khẩu cà phê từ thị trường ngoại khối EU đạt 43,2 nghìn tấn, trị giá 133,77 triệu EUR (tương đương 141,14 triệu USD), giảm 23,3% về lượng và giảm 27,4% về trị giá so với tháng 7/2023, so với tháng 8/2022 tăng 1,9% về lượng, nhưng giảm 9,8% về trị giá.