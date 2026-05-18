Giá cà phê ngày 19/5: Giá cà phê trong nước giảm

Giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế tăng giảm trái chiều

Giá cà phê thế giới chiều 18/5 - theo giờ Việt Nam, đều giảm trên 2 sàn quốc tế.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 7/2026 trên sàn London giảm 1,10% tương đương giảm 37 USD/tấn, giá bán đang là 3.328 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 0,10%, tương đương tăng 0,25 cent/lb, giá bán đang là 260.35 cent/lb.

Chiều 18/5, giá cà phê trong nước giảm

Theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước chiều 18/5 tại khu vực Tây Nguyên giảm, dao động trong khoảng 87.000 - 87.200 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 87.200 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó. Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 87.000 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 87.000 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực có giá cà phê giảm cao nhất, giá cà phê hiện giao dịch ở mức giá 86.200 đồng/kg, giảm 900 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó.