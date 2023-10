Giá cà phê hôm nay 10/10: Trong nước giảm 500 đồng/kg

Thị trường cà phê trong nước giảm 500 đồng/kg

Giá cà phê sáng nay (10/10) tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên có biến động giảm so với cuối ngày 9/10, dao động trong khoảng 63.200 - 63.800 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 63.600 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô giảm 500 đồng/kg về mức 63.200 đồng/kg, mức giá này thấp nhất khu vực. Trong khi đó, giá cà phê đang cao nhất là ở tỉnh Đắk Nông, hiện tại là 63.800 đồng/kg, sau khi giảm 500 đồng/kg so với cuối ngày hôm trước.

Tại một số địa phương khác như ở huyện Cư M'gar; thị xã Buôn Hồ của tỉnh Đắk Lắk giá cà phê sáng nay cũng giảm 500 đồng/kg về 63.700 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum cùng giảm 500 đồng/kg còn 63.600 đồng/kg.

Thị trường cà phê thế giới giữ giá và giảm

Giá cà phê thế giới đến sáng nay (10/10 - theo giờ Việt Nam) có biến động giảm và tăng trên 2 sàn giao dịch. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London sau phiên 9/10 giảm 1,44%, tương đương 34 USD/tấn so với cuối phiên trước về mức 2.325 USD/tấn. Sau phiên giao dịch 9/10, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 đang ở mức 146,05 US cent/lb, giữ nguyên mức giá so với cuối phiên liền trước.

Giá cà phê Robusta tiếp tục giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới vào lúc 21h00 tối 9/10 (theo giờ Việt Nam) có xu hướng giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.181 - 2.360 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London quay đầu tăng 1,53%, tương đương 36 USD/tấn, giao dịch ở mức 2.323 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 147.50 US cent/lb, giảm 0,99% tương đương 1,45 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Báo cáo các chỉ số kinh tế Mỹ cho thấy nền kinh tế số 1 thế giới vẫn tăng trưởng tích cực, DXY vững mạnh trong rổ tiền tệ đã khiến các thị trường mới nổi sụt giảm sức mua vì hàng hóa thanh toán bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn. Điều này đã dẫn tới suy đoán Fed sẽ mạnh tay tại phiên họp điều hành chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2023. Lo ngại rủi ro tăng cao đã thúc đẩy các quỹ và đầu cơ mạnh tay thanh lý vị thế ròng trên cả hai sàn giao dịch cà phê kỳ hạn làm giá giảm sâu.

Các sàn cà phê kỳ hạn còn có thêm áp lực từ dự báo thời tiết cuối tuần này và đầu tuần sau sẽ có nhiều mưa tại các vùng trồng cà phê chính ở miền nam Brasil sẽ hỗ trợ tốt cho cây cà phê ra hoa vụ mới.

Cùng gây áp lực lên giá cà phê, đồng Reais – Brasil giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng so với USD, đã khuyến khích các nhà xuất khẩu Brasil tăng cường bán cà phê do sẽ thu về được nhiều nội tệ hơn.

Giá cà phê trong nước giảm 300 đồng/kg

Giá cà phê ngày 2/10/2023 như sau, tỉnh Kon Tum ngày 9/10/2023 ở mức giá 64.100 đồng/kg (giảm 300 đồng/kg). Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 64.300 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 63.700 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk ở huyện Cư M'gar hiện ở mức 64.100 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 64.200 đồng/kg.